Afrique: CAN 2023 - Le Nigeria élimine l'Afrique du Sud et passe en finale

La première demi-finale de la CAN 2023 opposait ce mercredi le Nigeria à l'Afrique du Sud. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Super Eagles qui l'ont emporté 4-2 à l'issue des séances de tirs au but. Le temps réglementaire s'est achevé sur un nul (1-1) entre les deux équipes.

La première mi-temps de cette rencontre sera légèrement à l'avantage des Sud-africains en qui concerne les occasions de buts et la possession, même si ce sont les Nigérians qui ont dominé le matchs dans les premières minutes.

A la 28e minute, après une série de combinaisons à l'entrée de la surface, Percy Tau obtient le ballon dans la surface et frappe directement dans les gants de Nwabali. A la 39e minute, les Bafana Bafana se montrent de nouveau menaçants. Sur un nouveau long ballon de la défense sud-africaine, Tau remet très intelligemment le ballon de la poitrine à Makgopa qui frappe en première intention et pousse Nwabali à la parade. Aucune occasion nette ne sera enregistrée jusqu'à la fin de la première période.

Un tout petit peu dominé en première période, le Nigeria va reprendre les choses en main en deuxième mi-temps, se montrant dangereux dès les premières minutes. La pression nigériane sera finalement récompensée à la 64e minute. A la suite d'un festival, Osimhen résiste à des défenseurs et entre dans la surface sur le côté droit, avant d'être accroché par Mvala. L'arbitre n'hésite pas et siffle pénalty pour les Super Eagles. Une sentence transformée par Troost-Ekong à la 67e minute.

%

Encouragé par cet avantage, les Nigérians vont prendre le match en main et multiplier les occasions. A la 85e minute, sur une contre-attaque bien initiée par Lookman, Osayi-Samuel est décalé sur le côté et sert ensuite Osimhen au second poteau qui marque dans le but vide ! Mais l'arbitre va voir les images et voit une faute de Yusuf sur Tau au début de l'action dans la surface nigériane et siffle un pénalty indiscutable transformé par Mokoena à la 89e minute. 1-1 et le score ne changera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire obligeant les deux équipes à jouer les prolongations.

La première partie de ces prolongations sera marquée par une domination sud-africaine bien contrée le Nigeria qui prendra progressivement le contrôle du match jusqu'en début de deuxième partie. Remplaçant de Victor Osimhen à la 109e minute, Terem Moffi va pousser les Bafana Bafana à la faute. Sur un ballon récupéré, l'attaquant de l'OGC Nice part seul vers les cages et se fait faucher à l'entrée de la surface de réparation. La VAR est appelée et ce sera un carton rouge pour Kekana. L'Afrique du Sud évoluera en infériorité numérique une dizaine de minutes sans pour autant encaissé un deuxième but. C'est finalement les tirs au but qui vont départager les deux équipes. Et dans cet exercice, c'est le Nigeria qui se montre plus adroit et l'emporte 4-2.

Feuille de match

Mercredi 07 février, 17h GMT

Stade : Stade de la Paix de Bouaké

Arbitre : Amin Omar (Egypte)

Nigeria vs Afrique du Sud : 1 - 1 (4-2, tab)

Buteur : Troost-Ekong (67e, P) pour le Nigeria / Mokoena (89e, P) pour l'Afrique du Sud

Avertissements : Onyeka (101e), Troost-Ekong (120e) pour le Nigeria

Expulsion : G. Kekana (114e)

Les équipes :

Nigeria

Stanley Nwabili, Ola Aina, Semi Ajayi, William Troost-Ekong (C), Calvin Bassey, Bright Osayi-Samuel (Omeruo, 120+2), Frank Onyeka (J. Aribo, 102e), Alex Iwobi (Yusuf, 62e), Ademola Lookman (K. Iheanacho, 102e), Moses Simon (Chukwueze, 62e), Victor Osimhen (T. Moffi, 109e).

Sélectionneur : José Peseiro

Afrique du Sud :

Ronwen Williams (C), Khuliso Mudau, Grant Kekana, Mothobi Mvala , Siyanda Xulu (Mayambela, 76e), Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole , Themba Zwane (Z. Lepasa, 76e), Percy Tau, Evidence Makgopa.

Sélectionneur : Hugo Broos