Afrique: CAN2023 - Côte d'Ivoire - Sébastien Haller « On veut prendre notre revanche face au Nigeria »

Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien est le héros de tout un peuple. En effet, l'attaquant du BVB envoie la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en étant l'auteur de l'unique but de la partie face au Léopards de la République Démocratique du Congo. Haller était très fier de cette qualification dans son pays. Il le fait savoir au micro de BeIN Sports.

Vous êtes en finale de la CAN2023, on imagine votre fierté après cet exploit ?

Nous sommes très fiers de cette qualification en finale de cette coupe d'Afrique des Nations. Nous avons aujourd'hui fait l'essentiel en en s'imposant face à une bonne équipe du RD Congo. Je pense qu'il y avait de la place pour inscrire ce deuxième but et se mettre à l'abris, mais bon, le plus important c'est qu'on est en finale.

Vous allez affronter Victor Osimhen, le meilleur joueur africain, ça va être une finale de rêve, n'est- ce- pas, Sébastien?

Chaque finale est une finale de rêve, peu importe l'adversaire. Aujourd'hui on est en demi- finale et on a pu battre la RD Congo, maintenant, nous allons se pencher sur cette finale. Je pense que nous sommes déjà motivés à aller soulever le trophée dimanche dans ce stade. Nous avons eu des débuts difficiles durant ce tournoi, après on a progressé et à force d'avancer dans cette compétition, on a cru en nous.

Ce match est une revanche pour vous aussi face à cette équipe du Nigeria qui vous a battu aux poules?

On va jouer le Nigeria en finale de cette coupe d'Afrique des nations. C'est une grande nation de football, c'est du lourd aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils nous ont battu en phase de groupes. Nous allons une revanche à prendre sur le Nigeria.