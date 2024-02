Angola: Signature d'un accord pour le transport de minéraux via le corridor de Lobito

Luanda — Un accord de transport de minerais a été signé mercredi, en Afrique du Sud, entre les sociétés Trafigura et Kamoa-Kakula, avec LAR - Atlantic Lobito Corridor, la société qui gère le Corridor de Lobito.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'Angop, l'accord marque les premiers engagements commerciaux à long terme avec le Corridor de Lobito, une nouvelle route commerciale d'importation et d'exportation entre la ceinture africaine du cuivre et la côte Atlantique de l'Angola.

Jeremy Weir, président exécutif de Trafigura, s'attend à ce que d'autres clients rejoignent Ivanhoe Mines et Trafigura dans les mois à venir.

"Nous sommes heureux d'être l'un des premiers clients à signer un contrat à long terme avec LAR, pour utiliser les services qu'elle offre dans le Corridor de Lobito", a-t-il renforcé.

Le fondateur et co-président exécutif d'Ivanhoe Mines, Robert Friedland, a qualifié de pénible le travail du consortium chargé de gérer le corridor de Lobito et de Trafigura, qui travaillent intensément avec leurs partenaires de la République démocratique du Congo et de l'Angola, pour construire une nouvelle chaîne d'approvisionnement qui deviendra rapidement l'une des routes commerciales les plus importantes pour le transport du cuivre métallique, un minéral vital pour le monde entier.

%

Trafigura fait partie du consortium privé ayant obtenu la concession du corridor en 2022 pour une durée de 30 ans. Le groupe basé en Suisse a négocié le transport d'un maximum de 450 000 tonnes de cuivre par an, alors que la compagnie canadienne, qui exploite le complexe de cuivre Kamoa-Kakula, peut exporter annuellement au moins 120 000 tonnes et au plus 240 000 tonnes de cuivre à travers ce corridor. Les accords entrent en vigueur en 2025 et sont valables pour une durée minimale de six et cinq ans, respectivement pour Trafigura et Ivanhoe.

Notons que dans le cadre d'un essai visant à exporter jusqu'à 10 000 tonnes, Ivanhoe Mines a déjà lancé en décembre 2023 les premières expéditions par rail, depuis Kolwezi en RDC jusqu'au port de Lobito en Angola. D'ici la fin de la décennie, le corridor devrait atteindre une capacité d'exportation annuelle d'un million de tonnes, permettant à d'autres compagnies minières opérant en RDC, et même en Zambie, d'exporter leur production.

En 2022, le consortium Lobito Atlantic Railway, composé de Trafigura, Mota-Engil et Vecturis, a obtenu une concession de 30 ans pour l'exploitation, la gestion et l'entretien du corridor de Lobito et du terminal minier de Porto do Lobito. La ligne, une fois entièrement modernisée, offrira une route plus efficace et à faible émission de carbone vers le marché du cuivre, du cobalt et d'autres métaux essentiels à la transition énergétique et fonctionnera de manière commercialement ouverte avec l'ensemble du marché.

Le projet de réhabilitation du corridor de Lobito bénéficie du soutien des gouvernements de l'Angola, de la RDC, de la Zambie et du Partenariat pour l'investissement mondial dans les infrastructures (PGII) du gouvernement américain.

Le projet représente un investissement de plus de 500 millions de dollars, pendant la durée de la concession, avec un financement potentiel d'au moins 250 millions de dollars (un dollar vaut 829.463 kz) de la part de l'International Development Finance Corporation des États-Unis.

L'investissement permettra le renouvellement de tronçons de la ligne ferroviaire et des infrastructures associées, en plus de garantir l'acquisition de 1 500 wagons et 35 locomotives supplémentaires.