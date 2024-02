Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Les autorités alertent sur la vente du sucre impropre à la consommation

La ministre provinciale du Commerce du Haut Katanga, Céline Kanyeba a alerté, mercredi 7 février, la population sur la mise au marché du sucre brun impropre à la consommation.

Elle a lancé cette mise en garde lors d'une réunion avec les responsables des services concernés à l'importation et au contrôle des produits ainsi que les autorités judiciaires de la province.

Pour Céline Kanyeba, ce sucre dont l'emballage porte la marque « Energy for life » provient de la Zambie, est destiné pour l'industrie et non pour la consommation.

« C'est un poison qu'on est en train de vendre à la population et on expose la vie de la population à une mort certaine. Ce sucre brun est en granule et l'on peut facile voir que ce n'est pas la qualité de sucre que nous consommons de manière ordinaire », affirme-t-elle.

La ministre provinciale a encouragé tous les services à mettre ce produit hors commerce, mais aussi de poursuivre tous les opérateurs économiques qui s'exercent à cette pratique, qu'elle juge illégale.

Ainsi, Céline Kanyeba a par ailleurs demandé l'implication de tous les partenaires tels que la FEC, les administrateurs des marchés pour dénoncer tous ceux qui vendent ce sucre.