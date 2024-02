Afrique: Paludisme - Nouveau régime thérapeutique pour les mères enceintes séropositives

NAIROBI — Des chercheurs ont testé une nouvelle combinaison de médicaments qui pourraient contrecarrer la résistance aux médicaments courants contre le paludisme , réduisant ainsi considérablement le risque d'infection chez les femmes enceintes vivant avec le VIH.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'un million de femmes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne sont également infectées chaque année par le paludisme pendant leur grossesse. Dans le même temps, les médicaments existants deviennent moins efficaces à mesure que les parasites du paludisme y deviennent résistants.

Les chercheurs du Liverpool School of Tropical Medicine (Angleterre), de la Kenya Medical Research Institute, de la Kamuzu University of Health Sciences et de la Malawi University of Science and Technology ont dévoilé ce traitement dans une étude collaborative publiée le 12 janvier dernier dans la revue The Lancet.

"Ces résultats sont applicables non seulement aux zones à forte transmission du paludisme, mais aussi et surtout aux zones où une résistance au Co-trimozazole et au Fansidar est signalée"Simon Kariuki, Kenya Medical Research Institute

Ils ont découvert qu'un traitement mensuel par l'association antipaludique dihydroartémisinine-pipéraquine, ajouté à un régime quotidien d'antibiotique Co-trimoxazole, réduisait de 68 % le risque de paludisme pendant la grossesse.

Hellen Barsosio, chercheuse à la Kenya Medical Research Institute et auteure principale, déclare que cette association médicamenteuse est sûre et bien tolérée par les femmes enceintes, ce qui est important lorsqu'un médicament est administré à des fins préventives.

%

« Ces résultats sont très encourageants et pourraient conduire à un changement politique susceptible de faire une réelle différence dans l'amélioration de la santé maternelle et néonatale en Afrique », a-t-elle déclaré à SciDev.Net.

Résistance aux médicaments

En octobre 2017, le Comité consultatif de l'OMS sur la politique relative au paludisme a souligné la nécessité de recourir à des médecines alternatives pour prévenir le paludisme chez les femmes enceintes vivant avec le VIH, en raison de la résistance croissante aux médicaments utilisés pour prévenir le paludisme.

Les directives internationales contre le paludisme recommandent actuellement le cotrimoxazole quotidiennement pour prévenir le paludisme chez les femmes enceintes vivant avec le VIH dans les zones à forte transmission du paludisme.

Le Co-trimoxazole, un antibiotique pris quotidiennement par les personnes vivant avec le VIH pour prévenir les infections opportunistes, possède également des propriétés antipaludiques similaires à la sulfadoxine-pyriméthamine, vendue sous la marque Fansidar, qui est recommandée pour prévenir le paludisme chez les femmes séronégatives dans certaines régions qui connaissent une transmission élevée du paludisme.

Cependant, les défis de la résistance aux médicaments antipaludiques, qui affectent Fansidar et affaiblissent sa capacité à prévenir le paludisme chez les femmes séronégatives, affectent également le Co-trimoxazole, explique Hellen Barsosio.

« Le Co-trimoxazole n'offre qu'une protection partielle contre le paludisme aux femmes enceintes vivant avec le VIH dans les zones de résistance aux médicaments contre le paludisme », a-t-elle déclaré à SciDev.Net.

Par conséquent, l'OMS a appelé à poursuivre les recherches sur les médicaments qui pourraient être utilisés avec le Co-trimoxazole pour prévenir le paludisme chez les femmes enceintes vivant avec le VIH.

« Notre étude a révélé que la dihydroartémisinine-pipéraquine était le médicament le plus prometteur pouvant être associé en toute sécurité au Co-trimoxazole ans effets secondaires », affirme Hellen Barsosio.

« Il élimine toutes les infections palustres existantes lorsqu'il est consommé et il offre une protection à long terme. Nos prestataires de soins de santé connaissent également la dihydroartémisinine - pipéraquine et l'utilisent comme traitement de deuxième intention contre le paludisme », ajoute l'intéressée.

Les chercheurs ont mené un essai contrôlé randomisé chez des femmes enceintes vivant avec le VIH dans des régions du Kenya et du Malawi qui ont signalé une transmission élevée du paludisme et où les parasites ont démontré une résistance aux médicaments contre le paludisme tels que le Co-trimoxazole et le Fansidar.

« Cela signifie que les résultats sont applicables non seulement aux zones à forte transmission du paludisme, mais aussi et surtout aux zones où une résistance au Co-trimozazole et au Fansidar est signalée », explique Simon Kariuki, directeur de recherche à la Kenya Medical Research Institute, et co-auteur de l'étude.

Joachim Osur, vice-chancelier de l'Amref International University de Nairobi estime pour sa part que les résultats de cette étude offrent des options supplémentaires dans la lutte contre les deux tragédies que sont le paludisme et le VIH sur le continent.

« Nous, dans la communauté médicale, apprécions ces découvertes parce que le paludisme est un tueur, et le VIH est également un tueur », confie-t-il à SciDev.Net.

« Nous avons besoin de plus d'options dans la lutte contre ces maladies, et c'est ce que fournissent les résultats de cette étude », dit-il.

Cependant, Joachim Osur souligne que les femmes enceintes séropositives doivent toujours traiter leurs infections et que d'autres stratégies de prévention et de traitement du paludisme doivent être maintenues malgré ces résultats.

« Il nous suffit d'améliorer nos directives de traitement médical pour coopter ces options », a-t-il déclaré.