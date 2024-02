Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Février 2024

Côte d’Ivoire : Les Eléphants en finale - Alassane Ouattara fier de son équipe

Le Chef d’Etat ivoirien Alassane Ouattara a dit sa grande joie de voir les Eléphants de Côte d’Ivoire franchir les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2023 en battant par un but à zéro (1-0) les léopards du Congo en demi-finale, le 07 février 2024 au stade d’Ebimpé. « Nous sommes en finale ! Bravo à nos Eléphants pour cette magnifique victoire. Nous sommes très fiers de vous ! », a-t-il publié sur sa page officielle. Pour la grande finale, Sébastien Haller et ses camarades affronteront le Nigeria dans la soirée du 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé en présence du Président de la République. (Source : fratmat.info)

Nigeria : Football- Les Super Eagles qualifiés pour la finale de la Can 2023

Le Nigéria s’est qualifié pour la finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football à l’issue d’un match palpitant des demi-finales face aux Bafana Bafana de l’Afrique du Sud disputé mercredi soir au stade de la paix de Bouaké. Cette rencontre s’est soldée par la victoire des Super Eagles aux tirs au but (4-2).Auparavant, dans la confrontation proprement dite entre ces deux équipes, c’est dans la seconde mi-temps que les poulains de José Peseiro ( coach du Nigéria), revenus de la récréation plus conquérants, ont ouvert le score grâce à un penalty magistralement exécuté par William Troost Ekong (1-0, 67è mn).Percy Tau et les siens, restés combatifs et déterminés malgré cette réalisation des nigérians, ont multiplié les occasions de buts dans le camp adverse. C’est finalement la séance des tirs au but qui a permis de départager les deux équipes (4-2) en faveur du Nigéria. Les Super Eagles sont ainsi qualifiés pour la finale de la 34ème édition de la Can prévue le 11 février prochain. (Source : adakar.com)

%

Sénégal : Après deux jours de suspension - L’accès à Internet via les données mobiles rétabli

Les autorités sénégalaises ont rétabli l'accès à Internet via les données mobiles le mercredi 07 février 2024, après deux jours de suspension. Cette décision intervient dans un contexte de grave crise politique marquée par des restrictions de communication. Le ministère des Télécommunications avait justifié la suspension de l'accès aux données mobiles en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de « messages haineux et subversifs » qui alimentaient les tensions et menaçaient l'ordre public. Cette mesure de blocage de l'accès à Internet est devenue courante dans plusieurs pays confrontés à des contestations politiques. Le Sénégal avait déjà recouru à cette pratique en juin 2023 lors de troubles similaires. (Source : adakar.com)

Mali : Coopération bilatérale - Le Luxembourg ne prolonge pas avec les Etats de l’Aes

C'est depuis le Laos, où il est en visite officielle, que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a annoncé mardi après-midi que le Luxembourg ne prolongeait pas sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette décision est intervenue alors qu'un contrat devait être signé avec le Burkina Faso. En janvier 2022, cet état d'Afrique a été le cadre d'un coup d'État.« Nous sommes toujours solidaires lorsque des partenaires sont là, mais seulement lorsque nous pouvons leur parler. Je ne parle pas à un mur où je ne peux même pas ouvrir une fenêtre. Nous ne soutenons pas un gouvernement de putschistes. » Xavier Bettel. A préciser que les projets avec des Ong ne sont pas concernés par cette décision. Une situation qui n'est toutefois pas figée. Si cette dernière devait évoluer et se stabiliser, des projets bilatéraux pourraient être prolongés. (Source : abamako.com)

Niger : Qualité de l’eau dans la région d’Agadez - Une Ong interpelle le Ministre de l’hydraulique sur les risques de contamination radiologique

La région d'Agadez est confrontée à une crise majeure en matière de qualité de l'eau, due aux activités minières, notamment l'exploitation d'uranium et de charbon. Les autorités régionales ont récemment alerté sur des écarts radiologiques préoccupants dans les rapports des sociétés minières. Dans le même sillage, l’Ong AGHIR IN’MAN, a adressé un courrier aux Ministres de l'Hydraulique, de l'Environnement, des Mines. (Source : aniamey.com)

Rca : Coopération - Le premier ministre se rend au siège du Pnud

Le chef du gouvernement, Félix Moloua a effectué une visite de travail, le 5 février 2024, au siège du Programme des Nations Unies pour le Développement Pnud à Bangui. Le premier ministre a été reçu à son arrivée par, Jean-Luc Stalone représentant résident de l’organisme onusien. Cette rencontre se tient en vue, du lancement d’un dialogue avec l’initiative pour les forêts de l’Afrique Centrale Cafi facilité par le Pnud.Le représentant du Pnud a été le facilitateur du dialogue entre les membres du gouvernement centrafricains et le conseil d’administration de Cafi. (Source : Aabangui.com)

Gabon : Coopération - Libreville réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara à Rabat

Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, a rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita, lors d'une visite officielle à Rabat, a-t-on appris le mercredi 07 février 2024.Lors de cette rencontre, le ministre gabonais a réitéré la position constante et inconditionnelle de son pays en faveur de la marocanité du Sahara, considérant cette question comme une question de souveraineté et d'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Les deux ministres ont également discuté des relations bilatérales entre le Gabon et le Maroc, soulignant la coopération étroite et diversifiée entre les deux pays dans divers domaines. Ils ont convenu de renforcer davantage cette coopération, notamment à travers la tenue prochaine d'une commission mixte, visant à stimuler les projets communs dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'innovation et du développement durable. (Source : alibreville.com)

Togo : Diplomatie- Le pays rejoint l’Organisation des Etats Américains

Le Togo poursuit la diversification de ses partenariats sur l’échiquier diplomatique international. Le pays vient en effet de rejoindre l’Organisation des États Américains (OEA), en qualité d’Observateur Permanent. L’intégration a été officialisée le 26 janvier dernier à Washington DC (USA), à la faveur d’une cérémonie de remise de lettres de créance, entre l’ambassadeur du Togo, Frédéric Edem Hegbe, et le Secrétaire général de l'institution, Luis Almagro. (Source : alome.com)