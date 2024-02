Afrique: CAN 2024 - Le Nigeria souffre, mais s'invite en finale en écartant une coriace Afrique du Sud

Le Nigeria va disputer sa huitième finale de Coupe d'Afrique après sa victoire aux tirs au but (1-1 tab : 4-2 ) devant une vaillante équipe d'Afrique du Sud. Les Super Eagles, qui essuient encore quelques sueurs froides, joueront la finale ce dimanche 11 février (20H TU) contre le vainqueur de Côte d'Ivoire-RD Congo.

Ça y est ! La Côte d'Ivoire n'a plus le monopole de matches aux scénarios dingues et depuis ce mercredi, le stade de Bouaké peut se targuer d'avoir accueilli les deux matches les plus fous de cette CAN 2024. Rebondissements, tension dramatique, suspense aux tirs au but, etc. Après l'incroyable Côte d'Ivoire-Mali (2-1 a.p), on se rappellera ce Nigeria-Afrique du Sud qui aura également joué avec le coeur des supporters.

Surtout celui des Nigérians. Car en une trois minutes, ils sont passés du paradis à l'enfer, littéralement. D'un deuxième but inscrit par Victor Osimhen qui se transforme en égalisation de Mokoena. Mais ce dernier, qui avait semblé mettre fin à leurs rêves de finale, va manquer un des tirs au but qui enverra définitivement au huitième ciel.

Flash-back : on disputait la 86e minute, Osimhen pensait avoir marqué le but du break après avoir provoqué le penalty de l'ouverture du score. Mais la VAR venait au secours de l'Afrique du Sud. Sur l'action précédente, en effet, il y avait faute dans la surface nigeriane sur Percy Tau. Penalty ! Teboho Mokoena ne se fit donc pas prier pour remettre les compteurs à zéro, ou plutôt à 1-1 à la dernière minute du temps réglementaire (90e). Le Nigérian redescend brutalement sur terre et manque même de se faire punir sur l'action suivante, Awaziem Collins ayant raté le cadre après que Nwabali a relâché le ballon sur un coup franc de Mokoena (96e). Ce sera la prolongation et la confiance semblait avoir changé de camp.

De notre envoyé spécial à Bouaké,