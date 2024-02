Afrique du Nord: Le Président Al-Sissi accueille le Président du Conseil présidentiel libyen

Aujourd'hui, au Palais d'Al-Ittihadiya, SE M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu M. Mohamed Yunus Al-Menfi, Président du Conseil présidentiel libyen.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que lors de la rencontre, SE M. le Président a affirmé le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à protéger l'intégrité territoriale de la Libye et à soutenir les institutions de l'État pour leur permettre de remplir leur rôle, afin de tenir les élections présidentielles et parlementaires pour répondre aux intérêts du peuple libyen frère et promouvoir la voie de la stabilité et du développement en Libye.

De sa part, le Président du Conseil présidentiel libyen a apprécié le rôle égyptien soutenant la Libye à tous les niveaux, ainsi qu'aux efforts globaux de réconciliation nationale et la volonté de l'Égypte d'unifier les institutions de l'État libyen, étant essentiel pour y rétablir la stabilité, tout en passant en revue l'évolution de la scène politique libyenne et les efforts déployés par le Conseil présidentiel pour unifier les visions des différentes parties libyennes.

Le porte-parole officiel a également ajouté que lors de la rencontre, on a mis l'accent sur l'importance de la consolidation de l'unité et de la sécurité de l'État libyen, ainsi que du retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires de Libye. En plus de poursuivre le renforcement des capacités des institutions de l'État libyen pour compléter leur rôle et d'achever le processus électoral, de manière à garantir l'activation de la volonté du peuple libyen frère et la préservation de ses capacités et de ses intérêts.