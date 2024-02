Congo-Brazzaville: Formation - Des laboratoires d'apprentissage numérique inaugurés

Grâce à l'excellent partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et la société Airtel Congo, le ministre chargé de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, Hugues Ngouélondélé, a inauguré le 7 février à Brazzaville et concomitamment à travers tout le pays des laboratoires d'apprentissage numérique installés dans six centres socio-éducatifs de la jeunesse.

Selon le conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique, Florian Koulimaya, les centres inaugurés, connectés à internet grâce au partenariat avec la société Airtel Congo, ne seront pas simplement des espaces physiques, mais également des hubs de connaissances et de compétences aux numériques où les jeunes, en situation de vulnérabilité surtout, bénéficieront gratuitement des formations aux différents métiers qu'offre le numérique, en sus des ateliers dans divers domaines tels que le leadership et l'initiation à l'entrepreneuriat.

Spécifiquement, parmi les six centres sus mentionnés, trois sont situés à Brazzaville, précisément à la cité Don Bosco, à la direction générale de la jeunesse et à l'auberge de la jeunesse du Djoué. Deux centres à Pointe-Noire, notamment à l'auberge de la jeunesse de Mawata et à la cité Don Bosco ; puis un centre à la maison de la jeunesse de Dolisie.

L'objectif visé est de former au maximum trois cents jeunes par centre d'ici à la fin de l'année et donc au total mille huit cents jeunes congolais. Il sied de signaler que les plateformes comme learning passeport et YouthConnekt Congo seront mises à la disposition des jeunes, au sein desdits centres, pour leur permettre d'avoir accès à une diversité d'offres de formation et d'emploi décent. Aussi, chaque centre sera animé par des jeunes volontaires ayant des compétences requises et qui sont choisis parmi des associations de jeunesse, officiellement reconnues en République du Congo. L'on a appris de la représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, que cette démarche démontre de leur engagement à offrir à la jeunesse congolaise les outils de compétences pour son épanouissement.

Pour sa part, le directeur général d'Airtel Congo, Djibril Tobe, a expliqué que ce partenariat, en tant que pilier central de leur responsabilité sociale d'entreprise, est renforcé par cette initiative lancée. Ce partenariat avec l'Unicef, a-t-il poursuivi, permettra d'élargir leur impact, surtout de garantir que l'apprentissage numérique soit intégré en programme des services essentiels pour les enfants du Congo....