Togo: Des professionnels de médias outillés à Lomé !

Une trentaine de professionnels de médias ont suivi ce mardi 06 février 2023 à Lomé, une formation à l'imprégnation de l'Intelligence Artificielle (IA).

Initiée par le Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP) en collaboration avec le Conseil International de l'Intelligence Artificielle (CONIIA) et Human AI, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'Intelligence Artificielle qui aura lieu du 04 au 08 Juin 2024 à Lomé.

Elle va permettre aux participants de démystifier l'Intelligence Artificielle et de l'adapter à leur travail pour tirer le plus grand bénéfice.

La définition de l'Intelligence Artificielle, son fonctionnement, ses enjeux au niveau international, ses enjeux géopolitiques, économiques, sociétaux sont entre autres thématiques abordées au cours de cette rencontre.

"L'IA fait partie de tous les domaines d'activités. Nous avons voulu former la presse pour qu'elle puisse parler de cette technologie en connaissance de cause. Pour bien diffuser l'information, il faut la maîtriser. Nous voulons aussi faire du Togo, un des leaders de l'IA en Afrique et au niveau mondial", a indiqué Jérôme RIBIERO, président de Human AI.

Il a également fait savoir que les médias peuvent tirer beaucoup d'avantages en utilisant l'Intelligence Artificielle. "L'IA permet de vérifier les informations, elle peut aider à mieux rédiger et plus rapidement les articles, mieux analyser le marché, les attentes des lecteurs et de mieux les cibler", a précisé Jérôme RIBIERO.

Allant dans le même sens, le président du CONAPP, Germain POULI, a affirmé que l'IA révolutionne tous les secteurs d'activités, et elle est utile aux professionnels de médias.

"L'Intelligence Artificielle va nous faciliter notre travail de journaliste. L'IA permettra par exemple aux organes de presse de faire certaines tâches et de réorienter les collaborateurs beaucoup plus vers le terrain", a souligné le président du CONAPP.

Notons que l'Intelligence Artificielle, c'est de reproduire le raisonnement du cerveau humain via des algorithmes et grâce à des données.