Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Plus de 3.200 entreprises financées dans le cadre du programme 'Intelaka' (Wali de région)

Béni Mellal — Quelque 3200 entreprises ont été financées dans le cadre du programme "Intelaka" au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, a souligné, mercredi à Béni Mellal, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil.

La région Béni Mellal-Khénifra, consciente de l'importance de la création d'entreprises en tant que principal moteur pour le développement économique et social, a marqué son engagement dans les efforts visant l'appui aux entrepreneurs et aux TPMEs en finançant, également, 2099 entreprises dans le cadre du programme FORSA, a fait savoir M. El Hebil qui intervenait en marge de la cérémonie de clôture de la 2ème édition des Odyssées régionales de l'entrepreneuriat, qui s'est déroulée, sous le thème, " la nouvelle charte d'investissement : Quels métiers d'avenir et de montée en gamme pour la région Béni Mellal-Khénifra? ".

Dans la même dynamique, la Phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a pu assurer l'accompagnement pré-création à 2132 entreprises, et post-création à 531 entreprises, s'est également félicité le Wali de la région, relevant que pour promouvoir ces différents dispositifs d'appui, les acteurs régionaux ont lancé le programme IZIDHAR, qui a pour objectif de mutualiser et d'harmoniser les efforts des organismes en charge de l'appui aux TPMEs, autour d'une offre d'accompagnement claire et cohérente.

Le CRI a lancé également en octobre 2022, un programme de renforcement des dispositifs d'appui au niveau de la région, en collaboration avec la Société National de Garantie et de Financement des Entreprises, et qui a permis le dépôt de 781 dossiers de demandes de financement INTELAKA au niveau des différentes banques de la place, a soutenu le Wali rappelant que l'ensemble de ces programmes et dispositifs, ne peuvent avoir d'impact concret et positif, qu'en cas d'existence d'entrepreneurs capables d'innover, de prendre l'initiative et de relever les défis de l'entrepreneuriat.

Il a précisé que la région connaît une dynamique économique importante réalisée ces dernières années, au niveau de la majorité des indicateurs macro-économiques, avant de souligner que cette dynamique entrepreneuriale se solde annuellement par création de plus de 3500 entreprises avec une croissance moyenne annuelle de près de 4% par an, sur la période 2018-2022, soit 4 fois le taux de croissance des entreprises créées au niveau national.

Organisée par le Centre régional d'Investissement Béni Mellal-Khénifra, l'Université Sultan Moulay Slimane (USMS), l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le Projet de développement socio-économique inclusif à Béni Mellal-Khénifra (ISED-BMK-USAID), les ORE est une grand-messe dédiée aux étudiants auto-entrepreneurs qui ambitionne essentiellement de promouvoir l'esprit entrepreneurial et la culture d'entreprise auprès des 50.000 étudiants de l'Université Sultan Moulay Slimane et 25.000 stagiaires l'OFPPT, en plus des étudiants et stagiaires de la formation privée de la région à travers le développement de leurs compétences entrepreneuriales et les capacités nécessaires pour monter et gérer leurs projets de création d'entreprises.

A l'issue de cette cérémonie, il a été procédé à la remise des prix aux gagnants sponsorisés notamment par le Crédit Agricole du Maroc, Attijariwafa Bank, Bank Of Africa, et Station A. Il a été également procédé à la déclaration des projets sélectionnés pour bénéficier du financement assuré par ISED-BMK financé par l'USAID, qui a mobilisé un fonds de plus de 3 millions de dirhams pour financer les projets viables des lauréats des différentes éditions des Odyssées Régionales de l'Entrepreneuriat.