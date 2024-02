Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des représentants à l'occasion de la clôture de la première session de la 3e année législative

Rabat — Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l'occasion de la clôture de la première session de la 3ème année législative de la 11è législature.

A cette occasion, M. Talbi Alami a renouvelé, en son nom propre et au nom de l'ensemble des membres de la Chambre des représentants, à Sa Majesté le Roi leurs sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, implorant le Tout Puissant d'accorder santé et bien-être au Souverain et de couronner de succès toutes Ses actions.

"Alors que nous concluons les travaux de cette session législative, en se remémorant tout ce qui a été accumulé en termes de réalisations et de positions, et tout ce qui a été réalisé par la Chambre des représentants, nous réitérons notre engagement à poursuivre les missions qui nous incombent, avec l'esprit de travail collectif, une culture démocratique intègre, tout en veillant toujours à garantir un environnement de consensus, de dialogue, d'échange d'opinions et d'écoute aux différents choix, orientations et propositions", a-t-il ajouté.

M. Talbi Alami a ajouté que le Message Royal a constitué une vision inspirante pour une nouvelle feuille de route, dans le sillage du Symposium organisé par le Parlement le 17 janvier 2024, sous le Haut Patronage de SM le Roi en commémoration du 60ème anniversaire de la constitution du premier Parlement élu au Maroc.

"Conformément au Message Royal qui nous a appelés à davantage d'efforts pour améliorer nos pratiques démocratiques et notre édifice institutionnel national, pour améliorer davantage la qualité des élites et faire prévaloir les intérêts suprêmes de notre pays, l'ensemble des composantes a veillé à lancer le chantier du code de déontologie parlementaire, pour être à la hauteur des attentes de Votre Majesté, à travers le plein engagement au service de l'intérêt général et l'adoption d'une conduite parlementaire exemplaire, en termes de pensée, de pratique et d'engagement, tout en aspirant à la diffusion des valeurs démocratiques, à la consolidation de l'État de droit et de la confiance en les institutions", a-t-il poursuivi.

Il a, en outre, affirmé qu' "à la clôture de cette session, en exposant les principaux résultats et conclusions, il est nécessaire de noter la qualité de l'interaction entre les pouvoirs législatif et exécutif dans un cadre de dialogue, d'écoute mutuelle et de volonté commune", relevant que la conscience collective au sein de la Chambre des représentants, majorité et opposition, au sein du gouvernement et aussi au niveau du traitement et de la complémentarité entre les institutions constitutionnelles et les instances de gouvernance, demeure parmi les principales caractéristiques de cette session, et des prochaines sessions.

Le président de la Chambre des représentants a réitéré, en conclusion, la sincère fierté de l'esprit et du contenu du Message Royal adressé par le Souverain à l'occasion du 60ème anniversaire de la constitution du 1er Parlement élu au Maroc, précisant qu'il constitue "un signal hautement apprécié et un catalyseur pour nous tous pour poursuivre l'action, la mobilisation et la participation qualitative que requièrent le devoir et l'éthique de la responsabilité nationale, au service de Votre Peuple Fidèle et de notre patrie qui, dans le monde contemporain, ne cesse de rayonner, jouit d'une grande renommée et réputation, et d'une image qui suscite l'admiration".