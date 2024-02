Maroc: Forum des médias arabes - 'Toute alliance entre médias traditionnels et création de contenu doit être envisagée dans le respect de l'éthique et de la déontologie' (Directeur de l'ISIC)

Amman — Le directeur de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), Abdellatif Bensfia a souligné, mercredi à Amman, que "toute alliance entre médias traditionnels et création de contenu doit être envisagée dans le respect de l'éthique et de la déontologie" de la profession.

Toutes les composantes des médias traditionnels relèvent d'une pratique réglementée, régie par la législation et le code d'éthique et d déontologie aux niveaux national et international, alors que "la création de contenu" ou "l'influence numérique" ne représentent qu'un champ d'expression d'individus, voire d'institutions, dans un espace qui dérogent à toutes les règles de la profession", a affirmé M. Bensfia qui s'exprimait lors d'une session tenue sous le thème "Futures alliances: Complémentarité entre médias traditionnels et création de contenu", organisée dans le cadre du Forum des médias arabes qu'abrite la capitale jordanienne.

"Si les médias traditionnels ne sont pas des créateurs de contenu, que sont-ils alors ? Si des alliances il y aura, sur quelles bases ? Pourquoi les médias traditionnels ne sont-ils pas d'accord sur la question de création de contenu ?", s'est-il interrogé.

Dès lors, si alliance il y aura, elle doit être équilibrée, entre des acteurs régis par les mêmes lois et les mêmes règles professionnelles, d'éthique et déontologie, a-t-il poursuivi, relevant qu'une éventuelle alliance doit être envisagée, d'une part au niveau organisationnel et professionnel en faisant le distinguo entre médias et marketing et, d'autre part, aux niveaux du message médiatique, de l'engagement moral et sociétal et du modèle économique médiatique.

Par ailleurs, les intervenants lors de cette session ont souligné l'importance vitale des technologies de l'information et de la communication pour les médias traditionnels, qui ont l'obligation d'être présents en force sur les plateformes électroniques et les réseaux sociaux, tout en restant fidèles à leurs valeurs et aux codes d'éthique et de déontologie.

Ils ont insisté, en ce sens, que la cohabitation est inéluctable entre les médias traditionnels et les nouvelles formes d'expression, sans pour autant confondre la profession de journalisme aux plateformes des réseaux sociaux, de créateurs de contenu ou d'influenceurs.

La formation de professionnels spécialisés, l'investissement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le développement des produits médiatiques, l'adaptation du contenu et le ciblage des jeunes, principaux utilisateurs et acteurs des plateformes numériques et des réseaux sociaux, s'imposent ainsi non seulement pour informer, mais aussi pour promouvoir l'identité et la culture arabes, ont-ils relevé.

En outre, les participants ont fait observer que le public a migré vers les nouvelles formes d'information et de communication, du fait qu'elles abordent et proposent des sujets encore tabous dans les médias traditionnels et lui donnent en sus l'opportunité d'interagir, en faisant fi des lois et des restrictions d'éthique ou de déontologie auxquelles sont soumis les journalistes et les corporations professionnelles.

Les travaux de ce Forum des médias arabes, organisé par le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes -Département des médias et de la communication-, se sont ouverts mardi avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté par une délégation du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la communication-, composée de Khadija Korchi, chef de service de la presse écrite et membre de la Commission arabe des médias électroniques, Naïma Aberouch, chef de service de la gestion de la documentation et Mehdi Sejjari, chef de service des relations avec la presse.

Le programme de ce conclave de trois jours comprend la tenue du premier Forum des influenceurs et créateurs de contenus dans le domaine du développement durable, la 20è réunion de la Commission arabe des médias électroniques et la 26è réunion de la Commission permanente des experts, chargée du suivi du rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme.

Plusieurs sessions de travail sont à l'ordre du jour ayant pour thèmes "Perspectives de développement dans le monde arabe: défis et opportunités", "Rôle des créateurs de contenus dans la lutte contre les discours d'extrémisme et la sensibilisation aux objectifs de développement durable", "Futures alliances: complémentarité entre médias traditionnels et création de contenu" et "Fake-news et Fact-checking".

Ce Forum est organisé en application de la Résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l'Information, réuni pour sa 53ème Session en juin 2023 à Rabat, ainsi que des recommandations de la 18è session du Comité exécutif des ministres arabes de l'Information, tenue en décembre dernier à Tripoli (Libye), notamment les articles relatifs à la Commission arabe des médias électroniques, le rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme et la stratégie des médias arabes pour le développement durable.