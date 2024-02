Afrique: Demi-finale Côte d'Ivoire-RDC - Les Eléphants « coupent » la route aux Léopards

analyse

La Côte d'Ivoire n'en finit pas de surprendre les férus de foot, notamment avec ses exploits que peu de gens auraient pu prédire à la fin du premier tour de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Après s'être laborieusement frayé son chemin jusqu'au dernier carré de la compétition, le pays organisateur a dicté sa loi sur la République démocratique du Congo (RDC) la nuit dernière, au terme d'un match intense où le billet pour la grande finale était en jeu.

Pourtant, rien n'était gagné d'avance, et beaucoup pensaient que les joueurs ivoiriens allaient laisser leurs jambes au vestiaire, épuisés par les deux derniers matchs éprouvants qu'ils ont livrés contre le Sénégal et le Mali. Qu'à cela ne tienne, les dizaines de milliers de supporters du Stade Alassane Ouattara d'Ebimpé et les millions de téléspectateurs du monde entier ont eu droit à une demi-finale de rêve, avec deux équipes qui, malgré l'enjeu et la rudesse dans les contacts, ont fait du jeu et du spectacle leur credo.

A la fin, beaucoup d'amertume et de frustrations chez les Congolais qui ont gâché pas mal d'occasions de but, mais aussi de satisfaction d'avoir tout donné, et de n'avoir rien à se reprocher en termes d'engagement et d'investissement physique pendant tout le match. Les Ivoiriens, quant à eux, ont savouré, avec « humilité », cet énième hold-up qui les propulse à la finale où ils devront faire face ...

Entre Eléphants et Léopards, c'est l'histoire qui se répète

Les Léopards de la RDC et leurs supporters danseurs de « Dombolo » quittent donc la compétition en demi-finale comme en 2015 où ils avaient perdu face à la même Côte d'Ivoire, au terme d'une rencontre particulièrement enjouée à Bata, en Guinée Equatoriale. La revanche ne sera donc pas pour cette fois-ci, puisqu'ils sont encore tombés sur des Eléphants qui se nourrissent de la naïveté et des erreurs tactiques de leurs adversaires, depuis qu'ils ont franchi extraordinairement le cap du premier tour.

On peut donc dire qu'entre Eléphants et Léopards, c'est l'histoire qui se répète d'autant que statistiquement, le bilan est largement favorable à la Côte d'Ivoire depuis leur première rencontre en 1965. Avec la défaite d'hier, la déception des coéquipiers de Chancel Mbemba est certainement à la mesure de leurs espérances d'avant-match, mais ils doivent malgré tout être fiers d'avoir réussi leur Coupe d'Afrique, pour avoir pu inscrire leur nom dans le dernier carré de cette CAN 2023, presqu'à la surprise générale.

Quant à leurs tombeurs, ils confirment leur retour au top, et peuvent légitimement considérer cette victoire comme un autre signe prémonitoire de leur possible consécration le 11 février prochain. Pour y arriver, le mot d'ordre demeure le même, il faut qu'ils restent « humbles » et concentrés, sans céder à l'enflammade avant et pendant le dernier duel contre ... qui s'annonce compliqué. C'est vrai que depuis, la bande à Emerse Fae s'est complètement métamorphosée et aborde chaque rencontre avec rage comme si elle avait toujours quelque chose à se faire pardonner.