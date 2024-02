Afrique: CAN 2023 - Sébastien Desabre « déçu ce soir », mais « fier de ses joueurs »

La RDC s'est inclinée ce mercredi 7 févier en demi-finale de la CAN, face à la Côte d'Ivoire. Après un parcours salué par les Congolais, les Léopards n'ont pas franchi la dernière étape avant la finale. Les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas démérité. Les Ivoiriens ont profité de leur moment fort pour marquer l'unique but de la rencontre.

Pour Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, lui et ses joueurs sont déçus à la suite de cette élimination.

« C'était un match d'une très bonne intensité. On est bien rentré dans les 30 premières minutes. Puis on a commencé à baisser en intensité. En seconde mi-temps, on a été moins dangereux. Après il faut reconnaitre qu'en face de nous, il y avait une bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais on est déçu ce soir. Je crois qu'on avait la possibilité de franchir une étape supérieure », a analysé Sébastien Desabre en conférence d'après-match.

Il fait remarquer que le dispositif mis en place pour égaliser et remporter le match n'a pas donné les résultats attendus :

« On a poussé, on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles pour égaliser en changeant des systèmes et des joueurs. Malheureusement ça n'a pas suffi ce soir. On a perdu en essayant de tout faire pour gagner ».

Le technicien français salue le travail de ses protégés et se projette vers le match de classement.

« On a match samedi pour aller chercher une médaille. Je suis fier de mes joueurs. On se bat pour les Congolais, on aurait aimé leur apporter le sourire ce soir », a regretté Sébastien Desabre.

La Côte d'Ivoire décroche son billet pour la finale de la CAN 2023. Grâce à Haller, buteur sur une reprise initialement ratée qui a finalement lobé le gardien congolais Mpasi, à la 65e, les Eléphants affronteront en finale les Super Eagles du Nigéria.