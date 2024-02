Afrique: Finale CAN 2023 - Ce sera Nigeria # Côte d'Ivoire

Les Éléphants de la Côte d'Ivoire ne se sont pas loupés lors de la 2e demi-finale de la CAN 2023 qui les a opposés aux Léopards de la RD Congo. Le mercredi 7 février 2024, grace à un but de Sébastien Haller (66e mn), le pays organisateur tentera de «garder le trophée à la maison ». Ce sera face aux Super Eagles du Nigeria qui ont battu plus tôt, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.

La plus attendue, était donc le choc entre le Pachyderme ivoirien et le félin congolais. Dans un stade d'Ebimpé qui n'avait pas souri à la Côte d'Ivoire lors de la 2e journée de la phase de poule face au Nzalang National de la Guinée équatoriale. Cette fois, le pays organisateur ne s'est pas loupé. Dans un match très abouti, les Ivoiriens ont montré une solidité défensive, une assise maîtrisée au milieu de terrain et une justesse dans le dernier geste, à l'image du but de Sébastien Haller, le seul de la rencontre. Après avoir sorti le Sénégal et renversé le Mali, le Pachyderme de la lagune Ebriée continue sa marche triomphale vers le sacre final.

C'est en toute logique qu'il s'est qualifié pour la finale de cette 34e CAN en montrant son meilleur visage. Du coup, les absences du capitaine et latéral droit Serge Aurier, du défenseur central Odilon Kossounou et des attaquants Christian Kouamé et Oumar Diakité ont été bien palliés au point que leurs remplaçants, sans être de seconds couteaux, ont fait le job. Les Congolais tombent les armes à la main, bien organisés dans l'entrejeu, mais incapables d'aller inquiéter le portier ivoirien Yaya Fofana.

Les Nigérians eux, sont passés par toutes les émotions avant d'arriver à bout des Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Même si sur le papier, les Super Eagles étaient le favori de tous les bookmakers, il fallait attendre l'issue de la rencontre. Tout commence d'abord par une domination territoriale de l'ogre nigérian, mais qui a éprouvé tant de mal à percer des trous dans l'arrière-garde bien organisée de l'Afrique du Sud.

A l'opposé, la nation arc-en-ciel cherchait à se faire de l'espace dans le dos de la défense adverse pour créer le danger. Et lorsque le jeu est fermé, il faut s'en remettre aux balles arrêtées. Le Nigeria est le premier à frapper sur penalty pour ouvrir le score. Alors qu'il pensait doubler sa mise avec Victor Osimhen dans les 10 dernières minutes du match, c'est l'Afrique du Sud qui va bénéficier d'un penalty accordé par la VAR (1-1 ; 85e mn).

Prolongation, puis tirs au but pour désigner le vainqueur. Cette fois, le portier sud-africain, Ronwen Williams qui avait réussi l'exploit d'effectuer 4 arrêts et de qualifier son équipe lors des quarts de finale face à la Namibie, ne sera que l'ombre de lui-même. Par contre, son alter égo, Bobo Nwabali a été le héros de cette première demi-finale en parvenant à stopper 2 tirs des Bafana Bafana. 4 tirs réussis contre 2 pour les Super Eagles.

Une victoire méritée qui permet au Nigeria de revenir au premier plan de la scène continentale qui jouera ainsi sa 8e finale. En rappel, il a remporté les éditions de 1980, 1994 et 2013.

Le dimanche prochain, ce sera donc un autre match entre Aigles et Éléphants. Différent de celui de la phase de poule, mais surtout évident que le vainqueur sera celui qui aura montré de la justesse et du cran à l'issue de la fin de la partie.