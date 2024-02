Ile Maurice: Marie Nolwenn Lagaillarde, du collège Lorette de Mahébourg, savoure son succès

Elle a fait la fierté de son collège mais aussi de sa famille. Marie Nolwenn Lagaillarde, 19 ans, a brillé dans la catégorie «HSC Pro Scholarships». Originaire de Bambous-Virieux, Nolwenn a appris la bonne nouvelle alors qu'elle était au travail dans une compagnie à Ébène.

L'ambiance était bon enfant au collège Lorette à Mahebourg. Les élèves, drapeau national et ravanne en main, ont accueilli en fanfare leur lauréate. C'est sur les épaules de ses deux amies, Stacy et Elodie, que Marie Nolwenn Lagaillarde a pénétré dans l'enceinte de l'école sur les notes de la chanson Mahébourg de Zulu. Nolwenn était si émue qu'elle n'a pu contenir ses larmes face à l'accueil que lui avaient réservé les majorettes.

Martine Cotte, rectrice du collège, elle aussi en larmes, a pris la jeune lauréate dans ses bras. Les enseignants qui ont travaillé avec Nolwenn Lagaillarde l'ont félicitée devant une foule d'élèves euphoriques. «Là où je travaille, on écoutait la radio et quand on a entendu mon nom, on a tous crié. Je ne m'attendais pas à être lauréate, franchement», confie la jeune femme dont la mère était également élève de ce collège.

La jeune lauréate raconte qu'elle a su s'imposer et trouver l'équilibre entre ses études et ses loisirs et qu'elle a consacré beaucoup d'heures aux révisions. Fille unique, elle a pu compter sur le soutien de ses parents. Elle encourage les autres élèves à persévérer et à ne jamais baisser les bras, même si la période de confinement, où elle a dû étudier à distance, a été pénible. Jimmy et Sofia Lagaillarde, les parents de Nolwenn, sont aux anges.

%

Sofia Lagaillarde s'est dépêchée pour venir à l'école hier et voir l'accueil reçu par sa fille. Fière, elle explique qu'elle ne s'attendait pas à cette heureuse nouvelle. «Mo pa ti atannn li pou fer lorea telman li kontan amize (rires). Mo fran me selma linn konn zer so letid. Mo ti enn ansien zelev Lorette Mahebourg. Zordi, mo tifi inn fer mieux ki mwa», dit-elle fièrement.

Martine Cotte, rectrice du collège, salue l'effort des élèves et aussi des enseignants, qui ont été aux petits soins avec leurs élèves. «C'est beaucoup d'émotions et c'est la première lauréate du collège Lorette de Mahébourg. J'avais beaucoup d'espoir qu'avec le HSC Pro, les élèves pourraient percer. Les enseignants étaient très motivés et avoir une lauréate c'est un évènement. Aujourd'hui, c'était aussi le jour de la première messe de l'école pour bien démarrer l'année et cette bonne nouvelle pour Nolwenn est une grâce pour nous. Nos élèves ont le potentiel et il faut juste les motiver et leur faire croire en elles», explique la rectrice qui lance un appel aux autres élèves en leur demandant de croire en leur potentiel.

Pour l'heure, Nolwenn savoure ce résultat et prendra le temps qu'il faut pour décider vers quelle filière d'études supérieures elle va s'orienter.