Ile Maurice: Lauréate rodriguaise au niveau national

Elle fait la fierté de son école et de sa mère. Kate Elodie Volbert de l'île Rodrigues est lauréate au niveau national dans la filière scientifique. La jeune fille, qui était au Rodrigues College, affirme qu'elle a pris ses études au sérieux dès son plus jeune âge et qu'elle s'est appliquée davantage au collège. «Quand je suis entrée en Form I, je me disais qu'il fallait que j'accomplisse quelque chose pour ne pas le regretter plus tard.» Elle a une pensée spéciale pour son père, Gémino, qui est décédé alors qu'elle passait ses examens du School Certificate. «Je dis merci à mon papa et à ma maman, Shirley, qui ont toujours cru en moi. Ils ont toujours voulu que je sois lauréate.» À hier après-midi, elle était toujours sur son petit nuage. «Je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis lauréate. Je suis très contente.»

Elle n'est pas la seule élève de Rodrigues College à avoir tenté sa chance au niveau national. «Le collège nous a toujours encouragés, mais moi, personnellement, j'ai toujours voulu être lauréate au niveau national», rappelle-t-elle. D'ailleurs, elle est la deuxième lauréate du Rodrigues College. La jeune lauréate est née à Maurice, sa mère étant d'origine mauricienne, mais toute sa famille est rentrée à Rodrigues alors qu'elle n'avait que trois mois. «Je passe une bonne partie de mes vacances à Maurice. C'est probablement pour cette raison que j'ai voulu concourir au niveau national.» Kate Elodie Volbert n'a pas encore décidé dans quel domaine elle poursuivra ses études. Elle pourrait venir à Maurice dans un premier temps. «J'ai encore du temps devant moi. Je dois réfléchir et profiter de ce moment de joie», maintient-elle.