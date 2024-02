Sénégal: Macky Sall promet la mise en oeuvre d'un 'processus pragmatique' d'apaisement et de réconciliation

Dakar — Le président Macky Sall a fait part, mercredi, de sa décision d'engager les voies et moyens de mettre en oeuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation dans le but de préserver et consolider la stabilité du pays.

"Le chef de l'Etat a décidé d'engager les voies et moyens de mettre en oeuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation", rapporte le communiqué du Conseil des ministre.

Le président de la République a, dans cette dynamique, demandé à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public dans la perspective du dialogue national et de l'organisation de la prochaine élection présidentielle.

Le communiqué ne donne pas davantage de détails sur les contours de cette initiative annoncée trois jours après le vote par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi reportant au 15 décembre prochain la présidentielle du 25 février.

Ce vote est survenu 48 heures après que le chef de l'Etat a annoncé l'abrogation du décret convoquant le corps électoral, le 25 février.

Macky Sall, élu et réélu en 2012 et en 2019, a réaffirmé sa volonté de ne pas se présenter à cette élection, une promesse qu'il avait faite en juillet dernier.

Pour reporter l'élection, il a invoqué des soupçons de corruption concernant des magistrats parmi ceux qui ont procédé à l'examen des 93 dossiers de candidature et jugé recevables 20 d'entre eux.

Une commission d'enquête parlementaire a été constituée à la demande de l'ex-parti au pouvoir, le PDS, dont le dossier de candidature a été rejeté par le Conseil constitutionnel en raison de la double nationalité de son candidat, l'ancien ministre Karim Wade.

Ce parti a demandé et a obtenu la création d'une commission d'enquête parlementaire après l'invalidation de la candidature de M. Wade.