Afrique de l'Ouest: Inclusion numérique - Orange Côte d'Ivoire inaugure sa 22ème maison digital à Soubré

La 22ème Maison digitale de la Fondation Orange en Côte d'Ivoire a été inaugurée, le mercredi 31 janvier 2024 à Soubré, dans la région de la Nawa.

Implantée au coeur de l'Institution de Formation et d'Éducation des Femmes (Ifef) de Soubré, cette nouvelle Maison digitale a pour objectif de contribuer à l'autonomisation des femmes, de promouvoir leur l'inclusion numérique à travers des outils et contenus numériques adaptés et enfin favoriser leur insertion professionnelle dans le tissu économique. Au sein de ces Maisons digitales, les femmes bénéficient de formations qui leur permettent d'avoir des bases solides en culture entrepreneuriale, de maîtriser l'utilisation des outils digitaux, numériques et de renforcer leurs compétences en éducation financière, en lien avec leurs projets professionnels.

Selon Habib Bamba, Directeur du Comité de Gestion de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, les Maisons digitales qui sont des espaces aménagés et équipés en ordinateurs, tablettes, serveurs ayant des contenus pédagogiques et assortie d'une méthodologie de formation, ont permis à ce jour de former plus de 6000 femmes sur l'ensemble du territoire national.

Par ailleurs, il a exprimé l'engagement de son institution à oeuvrer pour l'éducation et la formation des femmes. « À travers l'inauguration de cette nouvelle Maison digitale, la Fondation Orange Côte d'Ivoire réaffirme son soutien aux femmes et reste convaincue que le numérique représente un outil essentiel pour leur autonomie financière. C'est une véritable fierté de contribuer au développement des compétences des femmes et de leur offrir l'opportunité de tirer pleinement parti du potentiel offert par le numérique », a-t-il déclaré.

Rappelons que l'un des projets-phares de ces Maisons digitales, est le prix "Coup de Coeur Ô Féminin", qui offre un soutien financier et un coaching aux meilleurs projets des femmes retenues à l'issu d'un pitch devant un jury. La Maison digitale de Soubré ouvre ses portes peu avant celle de Bouna dont l'inauguration est prévue dans les mois à venir.