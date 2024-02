Sénégal: Kaolack/Réalisation de jardins pédagogiques dans les écoles - L'association française « NTC » lance les premières opérations

L'association française « Nouvelle technique pour le Climat » (NTC) vient de lancer les premières opérations de mise en place de petits jardins pédagogiques. Pour une première expérience, cette initiative a eu pour cadre l'école primaire de « Fass Ganda ». Une opportunité pour la présidente de l'association, Laurence Bouchard, le secrétaire général Christophe Mireux et toute l'équipe de « NTC » d'enseigner aux petits écoliers les techniques de plantation d'arbustes de préférence fruitiers sur de petits périmètres de terrains aménagés au sein de leur établissement. Aussi leur apprendre les sciences primaires de la terre, les arbres, végétaux, la fleur, le fruit et diverses autres composantes liées à la maintenance des jardins et la protection d'un environnement vert dans le milieu scolaire. Autrement dit, le ramassage des déchets en plastique et les petits objets pouvant contribuer à la dégradation de l'environnement.

Ces opérations ont été ouvertes à tous les enfants de l'école. Les partenaires français, en cette phase d'expérimentation, décident de sceller des relations entre écoliers de cet établissement et leurs camarades de l'école Griselles en France. Et ceci en faveur d'une écharpe permanente d'expériences dont le procédé requis sera effectué sous forme de télé-vidéo. Ainsi, après Lomé, la capitale togolaise, où la même expérience a migré d'école en école, l'association « NTC » s'attèle à dérouler son programme dans une école de Dakar et à Ziguinchor, dans le Sud du pays. Et, avec le soutien des autorités ministérielles et académiques, elle tentera l'introduction de ce programme dans le système éducatif sénégalais.