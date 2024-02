Afrique: CAN2023/Franck Kessié (Homme du Match) - « Nous sommes très fiers pour cette qualification »

Franck Késsié a fait un match extraordinaire face aux Léopards de la RD Congo, pour le compte de la demi- finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire . Il a été logiquement désigné comme « homme du match face au RDC. »

Qu'est-ce- qu'elle représente pour vous, cette qualification en finale ?

Ça représente beaucoup pour nous. On joue chez nous et devant notre public, une qualification chez nous est une immense fierté pour nous les joueurs. Nous sommes très heureux. Je tiens à remercier notre grand public qui a fait le déplacement en masse et qui nous cesse de nous supporters et de nous aider. On leur dédie cette victoire.

On a l'impression que cette équipe de la Côte d'Ivoire s'est complètement métamorphosée après le 4 à 0 face à la Guinée équatoriale?

C'est tout à fait logique de réagir après un tel fiasco. Je pense que ce match c'était le déclic pour nous. Cette défaite nous a tellement fait mal, surtout qu'on n'allait pas passer ce premier tour. Après, on a eu une chance de se qualifier en étant repêché comme meilleur troisième. Dés lors, on n'avait plus rien à perdre, mais tout à gagner. Ensuite tu élimines le tenant du titre, le Sénégal, la voie est toute tracée après ce match- là.

Vous allez affronté une équipe du Nigeria qui a vous a battu aux poules, avec quel tat d'esprit vous allez aborder cette finale?

C'est au staff technique de faire son travail déjà. Nous, c'est vrai qu'on a perdu notre duel face à eux lors de la phase de groupes, toutefois, je pense qu'il faut nous laisser savourer cette qualification en finale. On était quatre au dernier carré et aujourd'hui, il y en a deux qui vont rentrer à la maison. à partir de demain, on va parler de la finale.

Vous étiez très critiqué en début du tournoi, maintenant, vous êtes l'homme du match face au RD Congo....

Je pense que le plus important dans un tournoi fermé c'est la performance collective, on ne peut pas parler de la performance individuelle. Après comme j'ai dit auparavant, après l'humiliation subie ici face à la Guinée Equatoriale, on s'est dit les choses en face et aujourd'hui nous sommes heureux car nous sommes qualifiés en finale sur ce même stade ou on n'avait perdu 4 à 0.

Est- ce - que vous êtes entrain de rééditer le même parcours de l'Argentine en coupe du monde 2022 au Qatar?

Je dirai que c'est le football, après tant mieux si on l'aura cette coupe chez nous. Quant tu as 5 ou 10% de chances , il faut toujours y croire. C'est ça, ce qui fait la beauté de ce sport. Je pense qu'au début c'était un peu difficile pour nous de croire à nous, mais après la victoire du Maroc face à la Zambie qui nous a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale, ça nous a boosté et ça nous a donné de la force. Il faut continuer sur cette logique, il ne faut pas lâcher, on a un grand match à disputer ce dimanche face à une très bonne équipe du Nigeria, il faut rester focus, nous n'avons rien gagné pour l'instant.