Afrique: Demi-finale CAN 2023/ Côte d'Ivoire-RDC (1-0) - Les miraculés Ivoiriens filent en finale

La Côte d'Ivoire a battu (1-0) la République démocratique du Congo, le 7 février 2023 au stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé, en match comptant pour la demi-finale de la CAN 2023. Les Eléphants disputeront ainsi dimanche prochain leur 5e finale de CAN.

La Côte d'Ivoire est en finale de sa CAN. Hier 7 février 2023 au stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé, les Eléphants sont venus à bout (1-0) des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), en match comptant pour la demi-finale de la 34e édition de la CAN. Cette 6e confrontation entre ces deux nations en phase finale de CAN après 1965, 1988, 2002, 2015 et 2017, avait une saveur particulière pour le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé et ses hommes. Elle donnait droit à un ticket qualificatif pour la finale de la 34e édition de la CAN à domicile.

Malgré les absences de Serge Aurier, Odilon Kossounou, Oumar Diakité et Christian Kouamé, tous suspendus, le maitre à penser des Eléphants a su compter sur la solidarité de son groupe pour se hisser en finale pour la 5e fois de son histoire. Remplaçant lors des dernières sorties des Eléphants, Sébastien Haller est titularisé aux côtés de Max Alain Gradel et Simon Adingra sur le front de l'attaque. Comme consigne pour cette rencontre chez les Eléphants, chercher à imposer le tempo du match à l'adversaire dès le coup d'envoi.

%

Et ce fut le cas, même si ce contrôle a été de courte durée. Après quelques minutes de domination, le jeu s'équilibre même si par moments, il est dominé par les Léopards qui réussissent d'ailleurs à ouvrir le score sur une faute du portier ivoirien, Yahia Fofana. Mais le but n'a pas été validé. Poussés par son public, les Eléphants reprennent le contrôle du match. Coup sur coup, le dernier rempart congolais, Lionel Mapsi Nzau est sollicité. D'abord, le coup de tête de Sébastien Haller (40e), libre de tout marquage qui ne trouve pas le cadre. Quant au tir de Franck Kassié (42e), il est dévié par le montant droit du portier congolais. Ce temps fort ivoirien perdure jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, c'est le statuquo.

Les Eléphants veulent rapidement plier le match. Franck Kessié réussit à mettre en difficulté le gardien congolais (59e) une seconde fois dans cette rencontre. Dans la foulée, le sélectionneur ivoirien effectue des choix forts en remplaçant Seko Fofana, visiblement émoussé, par Ibrahim Sangaré (62e) au milieu de terrain. Celui-ci entre bien dans son match car pour son premier ballon, il sert Max Alain Gradel dans le couloir droit de la défense congolaise. Le capitaine des Eléphants bat son vis-à-vis et sert Sébastien Halller pour l'ouverture du score (64e). C'est l'extase dans les gradins du stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé.

Dès lors, tous les ballons touchés par l'équipe ivoirienne sont ovationnés. Les Léopards n'en peuvent plus physiquement. Le capitaine Chancel Mbemba et ses coéquipiers essaient de revenir dans la partie, mais ce sont les garçons du sélectionneur Emerse Faé qui auraient pu tuer le match si le lobe de Sébastien Haller ou encore la balle de Jonathan Bemba avaient terminé leur course au fond des filets congolais. Ainsi, la Côte d'Ivoire décroche son ticket qualificatif pour la finale, une 5e de son histoire qu'elle va disputer à domicile. En général, les équipes repêchées réussissent le reste de leur parcours. Les exemples du Danemark en 1992 à l'Euro, du Portugal en 2004 dans la même compétition et de bien d'autres par le passé sont là pour édifier. En attendant, la Côte d'Ivoire aura son destin en main, le 11 février prochain face au Nigeria, pour le trophée de la 34e CAN.