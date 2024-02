Madagascar: Démarrage de la récolte du miel de niaouli, très prisé par la population

À Madagascar, c'est un des miels les plus réputés du pays : celui de niaouli est prisé par la population pour ses vertus médicinales reconnues. La récolte bat son plein en ce moment sur la côte Est, où l'arbre y pousse en abondance. Reportage dans une miellerie aux abords de la capitale venant de réceptionner une tonne et demie de ce précieux nectar récolté à Manakara.

« Ok, la décantation est en cours. Combien de temps reste-t-il pour déshumidifier le miel ? » Andy Chan Fah est responsable des opérations à la Compagnie du Miel, une entreprise à Madagascar qui récolte et commercialise des miels dits « engagés » dans le développement social et environnemental de la Grande île. Depuis hier, la miellerie tourne à plein régime.

« Donc là, nous avons du miel de niaouli qui est en train de décanter, explique Andy Chan Fah. C'est pour filtrer toutes les impuretés. Cette machine, là-bas, elle sert à déshumidifier le miel, pour ne laisser que 16,5% de taux d'humidité : ça, c'est pour éviter la fermentation. Et dans une autre salle, c'est notre touche spéciale : c'est ici qu'on brasse notre miel pour casser la cristallisation et le rendre plus onctueux. C'est une étape que l'on fait à froid pour conserver toutes les enzymes du miel dans lesquelles se trouvent les propriétés naturelles ».

« C'est très utilisé par la population pour soigner les infections respiratoires »

Des propriétés naturelles connues des Malagasy adeptes de la médecine traditionnelle. Elyna Mahitasoa est botaniste à l'IMRA, l'Institut malgache de recherches appliquées. Elles expliquent : « Quand les abeilles butinent les fleurs du niaouli, elles récupèrent le nectar contenant des principes actifs. Ce sont les molécules qui ont des propriétés antiseptiques ou décongestionnantes. C'est très utilisé par la population pour soigner les infections respiratoires comme la grippe, le rhume. »

Le miel est certainement l'un des derniers aliments non transformés, directement utilisable par l'homme. À Madagascar, la nature est généreuse : on trouve sur l'île une vingtaine de miels différents, certains très rares.