Afrique: Rentrée judiciaire 2024 et prononcé des arrêts lors de la 72ème session ordinaire de la Cour Africaine les 12 & 13 Février 2024

document

Arusha, le 31 janvier 2024 : La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples organisera, le lundi 12 février 2024, une cérémonie solennelle pour marquer sa rentrée judiciaire 2024 placée sous le thème « Renforcer la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit à l'éducation ».

La cérémonie se tiendra au siège de la Cour à Arusha, en Tanzanie, et sera rehaussée par la présence du Président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat et de l'Attorney General de la République du Kenya, l'Honorable Justin Muturi, Son Excellence Dr William Samoei Ruto, président de la République du Kenya.

Plus de 200 acteurs concernées par le travail de la Cour et oeuvrant pour la protection des droits de l'homme sur le continent prendront part à cet évènement. Il s'agit notamment des États membres, des juridictions régionales et sous-régionales, des organes de l'Union africaine dotés d'un mandat en matière de droits de l'homme, des ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine accrédités auprès de la Tanzanie, de la magistrature de la Tanzanie, des barreaux, des organisations de la société civile, du monde universitaire, des organes de presse autres parties prenantes.

La cérémonie débutera à 10h30, heure d'Afrique de l'Est (EAT), et se déroulera sous un format hybride et sera diffusée en direct à l'adresse suivante:

Chaîne anglaise : https://www.youtube.com/user/africancourt/live

Chaîne française : https://www.youtube.com/@courafricaine/live

La cérémonie solennelle d'ouverture de l'année judiciaire 2024 marque le début de la 72ème session ordinaire de la Cour, qui se tiendra jusqu'au 8 mars 2024 à son siège d'Arusha, en République-Unie de Tanzanie.

Le 13 février 2024, la Cour rendra quatre (4) arrêts, à partir de 10h00, heure de l'Afrique de l'Est. Le prononcé sera retransmis en direct en anglais et en français sur les liens suivants :

Chaîne YouTube

Plateforme Zoom

https://zoom.us/j/95318251670

Code d'accès : 165124

L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, arabe, français et kiswahili sur toutes les plates-formes.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS EN CHEF :

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une juridiction continentale créée par les pays africains pour assurer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique.

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel.

La Cour tient quatre sessions ordinaires par an en et peut tenir des sessions extraordinaires.

De plus amples informations sur la Cour sont disponibles à l'adresse suivante : www.african-court.org

