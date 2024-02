Afrique: CAN 2023 - Sébastien Haller offre à la Côte d'Ivoire « sa » finale

Miraculée du premier tour, la Côte d'Ivoire jouera la finale de "sa" CAN face au Nigeria dimanche, après sa victoire mercredi 1-0 contre la RDC, grâce au revenant Sébastien Haller.

C'est cruel à admettre, mais l'action la plus forte réalisée par les Léopards mardi soir aura été effectuée durant les hymnes : crêpe noir autour du bras, les joueurs ont mis une main sur leur bouche et l'autre sur leur tempe en mimant un pistolet pour dénoncer les violences dans l'est de la RDC et le silence les entourant.

C'est ensuite la Côte d'Ivoire qui a pris le match en main. Et après avoir démontré sa capacité à réagir, face au Sénégal puis au Mali, la Côte d'Ivoire a livré son match le plus abouti de la compétition face à une RDC moins dangereuse qu'à son habitude.

Une entame congolais en feu de paille

Seules les premières minutes du match auront contré la maîtrise ivoirienne. Ainsi, les Léopards ont été les premiers à se mettre en évidence, mais Cédric Bakambu s'est vu refuser un but de la tête après une faute de Meschack Elia sur le gardien ivoirien (9e).

Mais les intentions des Léopards ont fait long feu. Les Eléphants ont répondu par une tête croisée de Simon Adringa, de peu à côté de la cage congolaise (17e). Puis, en fin de première période, les Ivoriens vont envoyer deux avertissements sans frais : tête à côté d'Haller, 41e, et tir sur le poteau de Kessie, 42e.

%

Kakuta trop juste pour durer...

Au retour des vestiaires, les Léopards reviennent sans Kakuta, blessé lors des 8e et quarts de finale, et vraisemblablement trop court pour continuer, et remplacé par Bongonda, pas loin d'être décisif sur sa première action (48e).

Privée de son chef d'orchestre, la RDC ne va pas parvenir à revenir dans les débats. Pire, elle encaisse l'ouverture du score sur un but d'une reprise pas très académique, sur un centre de Max-Alain Gradel. Un but un peu gag qui a suffi au bonheur de l'attaquant et de tout un peuple

Haller buteur miraculé

Remplaçant en début de compétition, l'attaquant de Dortmund est comme son équipe, il revient de loin. Des très loin : il y a an, le natif de Ris-Orangis retrouvait les pelouses après avoir surmonté un cancer des testicules. Un clin d'oeil du destin comme les aime le football.

"On est fiers d'avoir rendu notre peuple heureux, d'avoir rendu une belle copie, même si aurait pu se mettre à l'abri avant. On va savourer avant la finale" a déclaré Haller au micro de BeIN Sports.

Tout un symbole pour l'attaquant de Dortmund, blessé au début du tournoi. Tout un symbole pour une équipe qui a bien failli être éliminée au premier tour et revit depuis la prise en main de la sélection par Emerse Faé, à la place de Jean-Louis Gasset, après le naufrage face à la Guinée-équatoriale.

La RDC doit se remobiliser pour le bronze

Comme en Guinée-équatoriale en 2015, la RDC, décevante mardi, devra se contenter de la petite finale samedi. Pour arracher le bronze à une très belle équipe sud-africaine, l'équipe de Sébastien Desabre devra faire mieux que contre les Ivoriens. Face au Nzalang, en 2015, les hommes d'Ibenge avaient su le faire, mais l'adversaire était de moindre qualité.

Même raisonnement pour les Eléphants qui n'ont pas croisé, jusqu'alors, une équipe aussi solide que le Nigeria, meilleure défense du tournoi avec 2 buts encaissés. Pour remporter « leur » CAN, les Eléphants vont devoir allier maîtrise et capacité de réaction durant cette finale inédite. Vivement dimanche.