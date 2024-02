Madagascar: Mode - Jane Rahel présente une nouvelle collection

La styliste créatrice Jane Rahel, s'apprête à présenter sa dernière collection de colliers en bois, juste à temps pour la journée internationale des femmes le 8 mars.

Après une année de pause suite à la crise du Covid-19, Jane Rahel, une figure emblématique du monde du stylisme, fait son retour avec une annonce très attendue qui est la présentation de sa nouvelle collection. Reconnue tant au niveau national qu'international pour ses créations de bijoux, de robes et bien d'autres pièces, cette fois-ci, elle surprend en mettant en avant une collection de colliers en bois, juste à temps pour la célébration de la journée internationale des femmes le 8 mars. "Cela fait huit mois que je prépare cette nouvelle collection. J'ai exploré divers matériaux, des colliers en pierre semi-précieuse, à la nacre en passant par l'aluminium.

Mais cette fois-ci, j'ai choisi le bois, une matière à la fois naturelle et durable, en utilisant des bois d'ébène et d'autres essences provenant de Madagascar, ainsi que quelques matériaux importés de l'étranger, grâce à mes contacts internationaux", souligne Jane Rahel, avec l'enthousiasme propre aux créateurs passionnés. Depuis ses débuts en 1987, Jane Rahel a consacré sa vie au monde du stylisme, acquérant une expertise à travers des études à l'étranger, notamment en France, où elle a vécu pendant 17 ans avant de revenir s'installer définitivement à Madagascar en 2009.

Inspiration

Artiste dévouée, Jane Rahel défie les préjugés et surmonte les obstacles liés à son handicap pour briller sur la scène internationale de la mode. "La détermination, le professionnalisme et la discipline sont ce qui me caractérisent lorsque je travaille. Je cherche toujours la perfection. Je veux que mon existence soit une source d'inspiration pour toutes les femmes en situation de handicap comme moi. Nous pouvons rayonner, malgré nos différences. Je veux soutenir et insuffler un nouvel esprit aux personnes handicapées. Pour moi, le handicap est mon charme", explique-t-elle avec émotion.

Jane Rahel est également une organisatrice d'événements et une chanteuse talentueuse. Optimiste et toujours en quête d'évolution, elle vise avec cette nouvelle collection un public international, notamment les femmes entrepreneures ainsi que toute personne désireuse de porter ses créations uniques et inspirantes. À travers son travail, Jane Rahel incarne une fusion entre la créativité artistique, l'engagement écologique et l'émancipation individuelle, offrant ainsi une vision résolument moderne et inclusive de l'industrie de la mode.