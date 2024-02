Madagascar: Tombola Cosmos - Une cliente de Tolagnaro remporte le premier prix

Cosmos, le géant de la distribution à Madagascar, continue d'éblouir ses clients avec son ingéniosité et sa générosité sans faille. Au-delà de ses produits innovants, l'entreprise a une tradition bien ancrée qui est la tombola de Noël, une initiative visant à récompenser et fidéliser sa clientèle chaque année.

Le tirage tant attendu de cette tombola s'est déroulé en direct à la TV Plus Madagascar le 29 janvier dernier. C'est lors de ce tirage que les heureux gagnants ont été révélés, pour ensuite recevoir leurs prix les 5 et 6 février. Le grand prix, remporté par Julie, cliente du magasin Cosmos à Tolagnaro, était un voyage tout compris pour deux personnes à Dubaï, incluant billets d'avion, hébergement, repas et visites guidées. Vingt-quatre autres clients chanceux ont eu droit à d'autres lots. Solofotiana, ayant effectué un achat à Ankorondrano, a eu la chance de repartir avec une moto Loncin 125 cc, tandis que Falinirina, client du magasin à Analakely, a remporté une chambre à coucher.

« Pour cette édition de la tombola, les clients de tous les magasins Cosmos ont eu la chance de participer, à condition d'avoir effectué des achats entre le 6 décembre et le 14 janvier. Et les récompenses étaient à la hauteur de l'attente, avec des prix allant de voyage de rêve à des aménagements intérieurs luxueux. Cette année, Cosmos a surpris en réservant pas moins de vingt cinq lots pour ses clients fidèles à travers tout le pays, surpassant ainsi les attentes avec une diversité et une qualité exceptionnelles », souligne Felana Ralimina, la responsable médias au sein de Cosmos Madagascar.

Faisant écho à sa croissance continue depuis ses débuts en 2013, Cosmos compte désormais plus de dix-huit magasins à travers l'ile, témoignant ainsi de sa présence solide et de sa confiance établie auprès des consommateurs dans le pays. Pour garantir l'intégrité du tirage, la présence de la police des jeux a été assurée. Cosmos ne se contente pas seulement de proposer des produits de qualité. L'entreprise offre également des services financiers flexibles, avec un système de crédit s'étendant jusqu'à 30 mois grâce au crédit Mirindra, ainsi qu'un service après-vente réactif et fiable, avec des installations gratuites dans toutes les villes du pays.