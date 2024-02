Madagascar: Partenariat - Un sérieux coup de pouce au padel

Le Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) ne cesse de s'affirmer en tant que promoteur du padel à Madagascar.

Pour promouvoir et booster la discipline qui commence à attirer beaucoup d'adeptes, il a signé avec le géant des télécommunications, Orange Madagascar, une convention de partenariat, hier au Tour Redland à Ankorondrano. À travers ce partenariat, Orange Madagascar s'engage pleinement en faveur du développement du padel en apportant un soutien financier au Malagasy Pro Padel Tour. En contrepartie, le circuit porte désormais le nom de « Orange Mpptour ».

Ah-Waye Gary, représentant du MPPTour : « Nous souhaitons que la Grande ile devienne une destination incontournable du padel. C'est dans cette vision que nous avons mis en oeuvre plusieurs initiatives pour 2024, dont le premier objectif est d'élever le niveau de la discipline dans le pays. Un expert espagnol viendra à Madagascar, au mois d'avril, pour former les entraîneurs et les joueurs. Nous comptons organiser vingt-et-un tournois cette année, et le partenariat avec Orange Madagascar, qui arrive à point nommé, est un atout de plus pour ce sport. »

Soutien financier

Lancé en juillet 2023, le MPPTour est le circuit de référence du padel à Madagascar. Plus de six cents personnes, hommes et femmes confondus, de 7 à 77 ans, pratiquent ce sport avec assiduité.

Le partenariat a pour ambition d'assurer le développement et la vulgarisation de la discipline. Poussée par des valeurs d'excellence, d'innovation et de responsabilité, la collaboration entre les deux parties offre une opportunité de créer un circuit de padel de première classe. Ce qui met en valeur l'engagement d'Orange Madagascar dans le développement de la discipline, en particulier, et du sport, en général.

« Nous avons trouvé une équipe motivée et nous avons senti une valeur commune. C'est pourquoi nous voulons aller plus loin pour que cette histoire soit un succès. Source de passion et d'émotions, le sport véhicule des valeurs fortes auxquelles Orange s'identifie pleinement en esprit d'équipe, de partage, de dépassement de soi, de solidarité », confie Fréderic Debord, directeur général d'Orange Madagascar.

Durant l'année 2023, quatre joueurs ont dominé le classement du padel à Antananarivo, il s'agit de Stéphane Rajaonson (750 points), Mamitiana Landry Rabezafy (504 points), Marin Fontaine (450 points) et Ah-Waye Gary (440 points). Chez les dames, Miarana Robinson caracole en tête du classement avec ses 750 points. Elle est suivie par Fitia Robinson (730 points), Fitia Ravoniandro (395 points) et Rianja Rakotovao (323 points).

Cette année, la concurrence sera rude et cela élèvera, toujours plus haut, le niveau du padel malgache.