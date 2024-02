Gabon: Jeunes leaders gabonais au service de la nation - Un plaidoyer exemplaire à l'Assemblée Nationale

Dans le paysage politique gabonais actuel et très incertain, deux jeunes étoiles brillent avec éclat : Honorables Justine Judith Lekogo et Geoffroy Foumboula Libeka Makosso. Leur engagement sans faille et leur dévouement à la cause des populations gabonaises en général et la jeunesse, ont fait d'eux, des figures incontournables à l'Assemblée Nationale de la Transition.

Depuis leur entrée en fonction, les Honorables Justine Judith Lekogo et Geoffroy Foumboula ont démontré une capacité remarquable à élaborer des recommandations pertinentes et à contribuer aux enquêtes parlementaires approfondies.

Leur objectif ? Rendre justice aux populations et singulièrement aux jeunes gabonais en oeuvrant pour l'inscription au budget de l'État pour une somme significative de 500 millions de francs CFA destinée aux fonctionnement du Parlement Gabonais des Jeunes et du Conseil National de la Jeunesse du Gabon.

Ces jeunes leaders incarnent l'espoir d'une nouvelle génération engagée et déterminée à faire avancer les intérêts de leur pays. Leur travail acharné et leur intégrité font d'eux des modèles pour la jeunesse gabonaise.

En effet, les Honorables Justine Judith Lekogo et Geoffroy Foumboula ont construit leur parcours sur des valeurs solides telles que l'intégrité, le travail acharné et l'engagement citoyen. Leur passage et leur collaboration au sein de la Banque Mondiale, FMI et d'autres Organisations des Nations-Unies ont également contribué à forger leur expérience et leur expertise.

En cette période de transition, le Président de la Transition, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Général Brice Clotaire Oligui Nguema peut compter sur le soutien indéfectible des Honorables Justine Judith Lekogo et Geoffroy Foumboula Libeka Makosso pour mener à bien, les réformes nécessaires au développement et à la prospérité du Gabon.

En somme, les Honorables Justine Judith Lekogo et Geoffroy Foumboula Libeka Makosso sont des exemples inspirants de jeunes leaders dont le Gabon peut être fier. Leur dévouement à la cause des populations et particulièrement celle de la jeunesse et leur engagement en faveur du progrès, témoignent de leur vision et de leur détermination à construire un avenir meilleur pour tous les Gabonais.