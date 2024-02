Congo-Brazzaville: PND 2022 / 2026 - Un groupe d'acteurs privés entend œuvrer à la réussite du programme

Des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des experts et des représentants des organismes accrédités se sont rencontrés, le 7 février à Brazzaville, pour explorer les opportunités d'affaires en soutien à la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026.

La rencontre organisée par l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo), en partenariat avec le think tank Initiative pour la prospérité en Afrique centrale (Ipac), ambitionne d'impulser un climat propice aux affaires et à l'innovation. Ce think tank compte promouvoir les atouts que regorge le Congo, comme les infrastructures, la jeunesse active, la législation nationale de plus en plus favorable aux investissements étrangers...

Le think tank Ipac est engagé pour le développement économique et social en Afrique centrale. D'après l'un des promoteurs de la plateforme, Frédéric Nze, l'Ipac va fournir un cadre de réflexion permettant une meilleure définition et coordination des actions économiques en République du Congo et dans la sous-région. Il s'agit d'établir un dialogue accompagné d'études en vue de favoriser un environnement incitatif à l'investissement et à l'innovation. L'Ipac va axer ses activités dans les domaines clés de l'économie à l'instar de l'innovation technologie, de l'industrie, de l'entrepreneuriat, etc.

Selon le président d'Unicongo, Michel Djombo, la rencontre du think tank élargie aux autres anonymes constitue un pas important pour la contribution du secteur privé national au PND 2022-2026. Il soutient l'idée de faire de la sous-région Afrique centrale l'une des destinations privilégiées des talents, des partenaires industriels et financiers.

Rappelons que le PND 2022-2026 représente le référentiel du gouvernement congolais dans la conduite des politiques publiques de développement. Le programme qui est à sa troisième année d'exécution est axé sur six secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les Zones économiques spéciales.