Togo/Afrique du Sud: CAN 2023 / Hugo Broos (coach Afrique du Sud) « C'est une grande déception pour tout le monde »

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, estime que son équipe a mieux joué contre le Nigeria lors de la demi-finale perdue 4-2 aux tirs au but lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.

Les Bafana Bafana sont revenus d'un but mené pour amener le match aux tirs au but mais ont fini par perdre.

Réagissant à leur défaite, Broos a expliqué que son équipe avait bien mieux joué et méritait de gagner le match.

« Le football peut parfois être difficile, quand vous voyez la performance de mon équipe aujourd'hui, et puis il y a des tirs au but, puis vous perdez les tirs au but et vous n'êtes pas en finale, c'est difficile d'accepter cela parce que nous jouons un très bon match aujourd'hui. »

« Je pense que nous étions la meilleure équipe en première mi-temps, nous avons eu les meilleures occasions, le Nigeria n'avait aucune chance. En deuxième mi-temps, ils ont peu d'occasions qui ont abouti à un but et nous avons changé quelque chose tactiquement, et nous pourrions revenir », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous avons créé plus d'occasions, ce qui signifie que si nous avions marqué, nous aurions été en finale et non le Nigeria. »

Le tacticien belge a salué son équipe pour ce qui a été un grand tournoi pour elle.

« C'est une grande déception pour tout le monde, nous pensons que nous avons joué un très bon match, pas seulement aujourd'hui mais tout au long du tournoi. Je suis fier de mes joueurs, la déception c'est ça mais la fierté c'est ça », a-t-il conclu.

L'Afrique du Sud affrontera désormais la RD Congo en barrages pour la troisième place le samedi 10 février.