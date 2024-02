Sénégal: Réunion du Conseil des ministres - Macky Sall réitère sa détermination à poursuivre le dialogue

Lors de la réunion ordinaire du Conseil des ministres, le président de la République est revenu sur le dialogue national qu'il appelle de tous ses voeux suite au report de la présidentielle.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le Président de la République a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la Nation, en vue de renforcer, d'une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif et, d'autre part, la crédibilité de nos institutions.

Dans ce contexte, ajoute la même source, le Chef de l'Etat, a décidé d'engager les voies et moyens de mettre en oeuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation.

Dans cette dynamique, le Président de la République, garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier des institutions, a demandé au Gouvernement, notamment au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public dans la perspective du dialogue national et de l'organisation de la prochaine élection présidentielle.

Le Chef de l'Etat, a par ailleurs, insisté, sur l'impérieuse nécessité de consolider la solidarité gouvernementale, de veiller au bon fonctionnement des administrations, de poursuivre la mise en oeuvre optimale des politiques publiques, et d'améliorer les postures républicaines à toute épreuve.