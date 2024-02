Sénégal: Report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 - L'opposition vent debout contre Macky Sall

L'opposition sénégalaise continue de dénoncer le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024, permise par l'adoption d'une loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale, lundi dernier 5 février. Face à la presse hier, mercredi 7 février, les candidats de l'opposition de la présidentielle de 2024 appellent à une mobilisation pour faire face au président Macky Sall et exigent la poursuite du processus électoral.

L'opposition sénégalaise compte poursuivre la mobilisation pour faire reculer le président Macky Sall dans sa décision de reporter l'élection présidentielle et faire respecter le calendrier électoral. Réunis autour d'un collectif, les candidats de l'opposition de la présidentielle (reportée) du 25 février 2024 ont face à la presse hier, mercredi 7 février, pour fustiger ce qu'ils qualifient de «coup d'Etat». Ils ont ainsi appelé les Sénégalais à rejoindre le combat et interpellé les chancelleries. Non sans annoncer la constitution d'un large front.

«Nous dénonçons le coup d'Etat perpétré par Macky Sall et nous l'avertissons que le combat sera mené sans réserve. Nous appelons les Sénégalais à rester mobilisés pour faire barrage. On ne doit pas laisser le président Macky Sall dérouler son agenda, prendre le pays en otage. Nous ne devons pas l'accepter. Nous demandons à ce que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse faire face à cette tyrannie de ce gouvernement», a déclaré le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia.

Pour sa part, Amadou Ba, le mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye, abonde dans le même sens. «Nous sommes ici, aujourd'hui (hier, ndlr), pour constater avec amertume l'effondrement de la démocratie sénégalaise sous l'impulsion de l'unique responsable, le président Macky Sall qui, d'une crise interne à son parti, a décidé d'en faire une crise institutionnelle qui concerne des pouvoirs constitués qui, aujourd'hui, fonctionnent régulièrement. Nous avons vu les artifices politiques ignobles utilisées, à partir de simples accusations contre des membres du Conseil constitutionnels à ce jour sans qu'aucune preuve n'ait été présentée», a-t-il regretté.

A l'en croire, seul le Conseil constitutionnel doit rétablir le droit dans cette situation. «On est en face, aujourd'hui, non plus d'un simple coup d'Etat constitutionnel, mais d'une volonté d'anéantir le socle commun qui faisait tenir l'Etat républicain, les valeurs et la Constitution. Et il appartient au Conseil constitutionnel, avec le recours déposé par les candidats, et le recours que vont déposer les députés sur l'inconstitutionnalité de la loi de révision, de rétablir le droit, d'imposer à ce gouvernement la poursuite du scrutin, quitte à l'aménager pour les quelques jours qu'ils ont fait perdre», a fait savoir Amadou Ba.

Prenant la parole, le candidat Thierno Alassane Sall a salué la réaction de la communauté internationale qui a condamné les évènements. «Tout ceci procède d'une situation dans laquelle le président Macky Sall a choisi, avec un petit gang de députés et de membres de son parti, de perpétrer l'un des plus odieux de l'histoire politique du Sénégal. Il s'agit d'un coup d'Etat et tout le monde, pour une fois, condamne sans réserve ce qui se passe. Le président Macky Sall et son gang de putschistes se retrouvent isolés comme jamais», a dit Thierno Alassane Sall. Non sans ajouter : «le président Macky Sall est en train d'être condamné par l'ensemble des constitutionnalistes de ce pays, à l'exception de ses tailleurs constitutionnels».

En effet, les candidats de l'opposition comptent poursuivre leur campagne électorale, en vue de la tenue de l'élection présidentielle. «La campagne se poursuivra, l'élection se tiendra. C'est ça notre message. La légitimité qui fait qu'on l'appelle monsieur le président de la République, il ne la tire que du Conseil constitutionnel qui, in fine, a proclamé cette fonction. Et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut leur empêcher de faire leur campagne électorale et de maintenir la date du 25 février. Et si tous les recours introduits sont étudiés et jugés, à coup sûr, cette date sera maintenue», a souligné le candidat Déthié Fall.

Pour rappel, les députés ont voté, lundi dernier, le texte de loi entérinant la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle. Elle se tiendra donc le 15 décembre, au lieu du 25 février 2024. Au même moment, le mandat du président de la République qui devrait prendre fin le 2 avril prochain a été prorogé, par la même loi, jusqu'à l'installation de son futur successeur.