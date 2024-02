Algérie: 17ème Conférence de la LOPIS - Appel à renforcer la coopération entre les pays voisins

ALGER — Les participants à la 17ème Conférence de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS), tenue à N'Djamena (Tchad) du 3 au 5 février, ont appelé à renforcer la coopération et les liens de fraternité entre les pays voisins au service des intérêts de la région.

Dans leur communiqué, les participants à la Conférence de N'Djamena, placée sous le thème "Rôle des oulémas, prêcheurs et imams dans le renforcement de l'unité nationale", ont souligné l'importance d'inculquer l'amour de la patrie aux jeunes et de contrecarrer toute vélleité de saper l'unité nationale et la cohésion sociale.

Pour ce faire, le communiqué recommande plusieurs mécanismes et démarches, notamment "la promotion du dialogue entre les composantes de la société, la diffusion des valeurs de justice, de fraternité et de réforme et le banissement des discours de haine et du racisme qui attisent la division au sein d'une même communauté".

Les participants ont en outre jugé nécessaire "l'intégration des valeurs d'unité nationale et de cohésion sociale dans les programmes éducatifs".

Elle a aussi préconisé "le renforcement du rôle de la société civile dans la préservation de l'unité nationale et la consolidation de ses valeurs dans la société et l'activation du rôle des imams, des oulémas, des mourchidate et des mosquées dans la consolidation du discours de citoyenneté dans divers espaces".

%

Le rôle des médias et des réseaux sociaux dans "la diffusion des valeurs de citoyenneté pour le renforcement de l'appartenance sociale et de l'unité nationale a également été mis en exergue".

A noter que la 17e Conférence de la Ligue des des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel s'est tenue en collaboration avec l'Unité de coordination et de communication des pays du Sahel, le pays hôte (Tchad) et les membres du Bureau exécutif de la Ligue, qui comprend l'Algérie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée.

Le secrétaire général de la LOPIS, Lakhmissi Bezzaz, a souligné l'importance de cette conférence, dont "les recommandations formulées à l'issue d'un débat riche et fructueux s'adressent, a-t-il dit, aux différentes catégories de la société".