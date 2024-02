Ile Maurice: QEC - Huit filles au podium

La même atmosphère de célébration régnait au Queen Elizabeth College (QEC), qui a décroché huit lauréates pour l'année 2023. Cet exploit remarquable témoigne de l'excellence académique et de l'engagement des étudiants de cette institution réputée. Parmi ces lauréates, Bekarma Jananee a brillé en décrochant le prestigieux Sir Anerood Jugnauth (SAJ) National Scholarship. Elle partage son expérience émotionnelle, évoquant les années de préparation intense et le stress qui l'a accompagnée.

Nandika Appadu, lauréate dans la filière économie, raconte son parcours ardu et l'importance du soutien de ses parents et enseignants dans son succès. Surnam Samyukta, lauréate du côté technique, évoque les défis rencontrés pendant les périodes de confinement et exprime sa fierté d'avoir surmonté ces obstacles grâce à sa détermination. Bibi Zarreen Peeroo explique sa méthode de révision et l'importance des conseils de ses enseignants, tandis que Vibhusha Vidhi Puchooa exprime sa gratitude envers sa famille, ses amis et ses enseignants pour leur soutien inébranlable. Elisha Ramsaroop et Mélanie Chue Chong Chee, tout comme Rubeena Karimulah, incarnent également la détermination et la persévérance nécessaires pour exceller dans leurs domaines respectifs.

Ajay Bissoonauth, le recteur du QEC, se réjouit des résultats remarquables du collège et de la diversité des bourses remportées cette année. Il souligne l'engagement continu de l'établissement envers l'excellence académique et félicite d'autres écoles qui se sont distinguées telles que les collèges Lorette de Mahébourg et de St-Pierre.