Ile Maurice: Efforts, sacrifices et joies... la vie des huit lauréats du RCC

L'euphorie a dominé l'annonce des huit lauréats de la promotion 2023 au Collège Royal de Curepipe (RCC). Cependant, il est indéniable que, contrairement aux années précédentes, surtout après les incidents de l'année dernière, les élèves du RCC ont fait preuve de retenue. Ils ont accueilli leurs camarades sous des pétarades et des cris de joie, ce qui a fait sourire Neel Sobnack, lauréat dans la filière arts. «C'est le résultat de tant d'années de travail qui atteint son apogée en cette journée magique. J'ai vraiment apprécié ce partage avec mes camarades.» Attiré par des études littéraires, il envisage de les poursuivre à l'étranger. Mais il prévoit de revenir dans son île natale par la suite.

De son côté, Muhammad Anas Bachun savoure son succès mais pense à tous ceux qui ne peuvent pas être présents pour célébrer ce résultat avec lui, notamment ses grands-parents maternels et paternels décédés. Lauréat en sciences, il admet que le parcours a été long. «Depuis l'école primaire, il faut déjà avoir des bases solides. Et au collège, il faut jongler avec les études, les sorties et les activités sportives. Je ne suis pas du genre à passer mes journées, plongé dans les livres. Mais le résultat est là.» Lauréat également dans la filière des Arts, Mohammed Hussain Thawkalkan se sent fier et reconnaissant envers ses proches. «Mes parents et mes enseignants ont toujours été d'un soutien extraordinaire. Sans oublier le Créa-teur, sans qui je n'aurais pas réussi.» Il avoue qu'il ne s'attendait pas à être lauréat, contrairement à ses parents, qui ont toujours eu confiance en lui. «Mes enseignants m'ont inspiré tout au long de ma vie, c'est pourquoi je souhaite embrasser cette carrière. Je veux influencer positivement la jeune génération et leur transmettre ce que j'ai reçu. Je veux apporter de la positivité dans la vie des jeunes.»

%

De son côté, Minesh Bundhoo, fils de l'ancien ministre Lormesh Bundhoo, voit enfin son rêve se réaliser en décrochant la bourse d'État. Boursier en économie, il souligne l'effort de chacun. «Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à ces examens, lauréats ou non. Chacun a fait de son mieux et ceux qui ne sont pas lauréats aujourd'hui doivent se rappeler que ce n'est pas la fin. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu, mes parents, mes amis et mes enseignants, qui m'ont encouragé à obtenir cette bourse.»

«Bien sûr, on ne peut jamais être totalement certain d'obtenir la bourse mais nous avons travaillé dur pour y parvenir», déclare, dès le départ, Ashfaaq Gopee. Lauréat dans la filière scientifique, il envisage de poursuivre ses études en médecine. «J'envisage d'aller en Australie mais je prévois de revenir car je sais que le pays a besoin de médecins.» Pour Ryan Pillay Myandee, c'est un accomplissement après des années de travail. «Je n'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, je pense faire des études supérieures dans le domaine juridique mais étant donné que c'est une nouvelle opportunité qui se présente à moi, je vais devoir bien réfléchir. Je tiens à remercier ma soeur car ce qu'elle a fait pour moi a été vraiment extraordinaire.»

Udhay Ramdoss exprime un soula-gement d'être lauréat aujourd'hui. «Je suis heureux pour tous mes amis qui ont également obtenu la bourse d'État. Maintenant, je pense poursuivre mes études pour devenir développeur de logiciels ou scientifique. J'ai beaucoup d'idées en tête mais j'ai le temps d'y réfléchir.» L'excitation peut prendre le dessus sur Devesh Madhow. Ce dernier admet qu'il a travaillé pour décrocher cette bourse, mais peut-être pas autant qu'il aurait dû. «Je suis néanmoins fier de ce que j'ai accompli.» Il révèle qu'il sait ce qu'il veut faire depuis trois ans maintenant. «Une visite à la Banque de Maurice a déclenché quelque chose en moi. En septembre, je pense partir pour étudier et devenir actuaire ou banquier d'investissement. Ensuite, je prévois de revenir à Maurice pour y travailler.»