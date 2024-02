Ile Maurice: Collège Royal de Port-Louis - L'importance d'une éducation holistique réaffirmée

Pour nombre d'élèves, de parents et d'enseignants, la joie, la fierté et le soulagement étaient au rendez-vous hier. Au collège Royal de Port-Louis, les élèves se sont préparés avec enthousiasme et de grandes attentes pour les célébrations avant même la proclamation des lauréats, une émotion ressentie au sein de cet établissement chaque année. «La célébration des lauréats est ici devenue au fil du temps folklorique, ancrée dans la culture de l'école», a affirmé avec fierté Suren Oodit, le recteur, lors de son interaction avec la presse qu'il a eue aux côtés de Yassin Luckhun, le «Deputy Rector» de l'établissement. «Les élèves ont été sensibilisés à la manière de célébrer et tout a été bien préparé. En plus d'être un moment de motivation pour ceux qui doivent participer aux examens cette année, c'est un élément qui témoigne de l'importance de l'éducation holistique : nous ne nous limitons pas aux études académiques, mais nous encadrons les élèves à travers le sport, la musique et d'autres activités qui les aident à maintenir un bon équilibre», a-t-il.

Cette année, le collège Royal de Port-Louis compte huit lauréats contre sept l'année dernière. Ils sont : Kenshin Newk-Fon Hey Tow, Lakshya Boodnah, Dakshesh Kumar Seeruttun, Vaibhav Satyaveer Mohajur, Joshvyn Dhruv Parboteeah, Chidanan Kumar Boodhram, Ojash Bappoo et Rishabh Harsh Bungshee.

Kenshin Newk-Fon Hey Tow: «Nous Ne Sommes Pas Des Robots»

À l'arrivée du premier lauréat hier, l'ambiance était au top au collège Royal de Port-Louis. Kenshin Newk-Fon Hey Tow, habitant de la capitale, a reçu un accueil chaleureux de la part des autres étudiants, qui l'ont porté sur les épaules, accompagnés de tambours et de chants, comme le veut la tradition de leur établissement. Ce dernier est titulaire de la sir Anerood Jugnauth (SAJ) National Scholarship en économie. «Je suis heureux que tout se soit bien passé car ce n'est pas seulement l'effort d'une année, mais un parcours d'apprentissage cumulatif de huit ans qui a abouti à cela.»

Joshvyn Dhruv Parbotheea: De mère en fils

En pleine célébration, Joshvyn Dhruv Parbotheea, lauréat en sciences et accompagné de ses parents, s'est adressé à nous d'une voix émue. «Je le prévoyais et j'étais confiant puisque j'ai travaillé très dur. Mais je m'étais aussi dit que devenir lauréat est une question de chance et la cerise sur le gâteau car tout le monde travaille très dur. Ce qui est important, c'est que pendant mon apprentissage, je n'ai pas ressenti de stress excessif car j'ai bénéficié d'un très bon système de soutien de la part de mes parents, de mes amis et de mes professeurs. Même si je n'avais pas été lauréat, l'important était d'obtenir de bons résultats, de faire la fierté de mon école et de progresser dans la vie. (...) Mon grand-père était enseignant et il a toujours souhaité que nous fassions de bonnes choses dans la vie. Je suis heureux d'avoir pu le faire.» Or, ce jeune de 19 ans qui habite à Floréal, est le deuxième lauréat de sa famille. Sa mère Ashvina était lauréate de la cuvée 1993 au collège Queen Elizabeth. Elle travaille actuellement au ministère de l'Éducation.

Si pour Rajesh Parboteeah, le père de famille, l'attente des résultats a été stressante, pour Ashvina, «ce qui reste primordial, c'est que Joshvyn devienne un adulte équilibré qui puisse aller loin dans ses études et dans tous les aspects de la vie. En tant que parents de trois enfants, dont deux filles, nous avons toujours veillé, depuis leur plus jeune âge, à les impliquer dans de nombreuses activités telles que la musique. Joshvyn est l'aîné de nos enfants et nos week-ends sont dédiés à la pratique de la musique. Joshvyn chante et est un très bon cuisinier ; il aime aussi décorer et nous avons veillé à ce qu'il puisse prendre le temps de développer ses talents pour être heureux et apprendre de manière holistique». Joshvyn Dhruv Parbotheea envisage d'étudier l'architecture, de préférence en Angleterre. Il souhaite revenir au pays par la suite. «J'ai des liens étroits avec tous les membres de ma famille et de notre communauté, et ce système de soutien reste crucial si l'on veut arriver à ses fins dans la vie.»