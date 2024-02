Ile Maurice: Pour Cheshta Randhay, lauréate du Lorette de St-Pierre, la clé c'est la constance

Cheshta Randhay, 19 ans, et habitante de Dagotière, élève du collège de Lorette de St-Pierre, a mérité sa bourse dans la filière scientifique. «Dans le stress, je n'ai même pas entendu mon nom à la radio. C'est mon frère qui est venu dans ma chambre en criant de joie. J'étais extrêmement heureuse et ma mère a commencé à pleurer», raconte Cheshta avec émotion.

Pour elle, la clé de la réussite réside dans la persévérance et l'autoapprentissage. «Il faut fournir beaucoup d'efforts et être proactif dans son apprentissage. Les enseignants sont là pour nous guider mais c'est à nous de faire le travail. Je suis reconnaissante envers ma famille et mes enseignants pour leur soutien constant et leurs encouragements.»

Envisageant un avenir dans le domaine de l'ingénierie mécanique, Cheshta aspire à poursuivre ses études en Australie ou au Canada. Son père, Anand Kumar Randhay, exprime sa joie de manière indescriptible. «C'est un moment inoubliable pour moi, une fierté pour toute la famille», déclaret-il avec émotion. Les larmes de joie coulent également sur les joues de sa mère, qui se remémore le dévouement et l'obéissance de sa fille. Son frère aîné, Manish Randhay, la décrit comme sa «petite fille», racontant sa jubilation à l'annonce des résultats sur son lieu de travail.

Pour le recteur Michael Appavoo, l'ascension de Cheshta est à la fois une surprise et un immense honneur pour le collège de Lorette de St-Pierre. «C'est une première et une source de grande fierté pour notre école», déclare-t-il avec enthousiasme. Il souligne le travail acharné de Cheshta et l'engagement sans faille de ses enseignants pour la soutenir durant son parcours académique. «Nous sommes confiants que Cheshta continuera à porter haut les couleurs de notre établissement», a-t-il conclu avec optimisme.

À souligner que c'est une première lauréate pour le collège Lorette de St-Pierre mais ce n'est qu'en 2013 que l'établissement a introduit le Higher School Certificate. Avant, les filles devaient changer de collège pour entamer leur HSC.