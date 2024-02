Ile Maurice: Zafeerah Tarsoo, du collège GMD Atchia - «La foi et la discipline spirituelle sont primordiales»

Ambiance électrique également au collège GMD Atchia où la lauréate, Zafeerah Tarsoo, accompagnée de ses parents et grands-parents, a été accueillie avec beaucoup d'amour et de fierté. «Je suis reconnaissante et enthousiaste même si je suis encore un peu étonnée», a-t-elle dit en souriant. L'habitante de Triolet a souligné l'importance de la foi spirituelle et de la discipline pour rester en bonne santé mentale. «J'avais l'habitude de me lever tôt et de prier... Je profitais de mon temps libre à l'école pour terminer mes devoirs afin de pouvoir rentrer chez moi et me reposer. Il faut garder un équilibre.»

Moment de joie également pour Alia Tarsoo, mère de Zafeerah, qui décrit sa fille comme disciplinée et responsable. Et pour Zafeerah Tarsoo, sa mère reste son exemple à suivre. «Ma mère, qui est une femme au foyer, est un exemple parfait de ce qu'est une bonne personne : elle gère le ménage, fait la lecture, parle avec moi pour que j'apprenne, et elle est une bonne mère. Elle trouve un équilibre entre la sévérité et la gentillesse, un peu comme si elle avait un super pouvoir (...) et même mes amis et mes professeurs me motivent. À l'école, heureusement, nous n'avons pas une atmosphère compétitive et destructrice, mais nous nous concentrons sur la responsabilisation et l'entraide. Mes amis et moi nous sommes mobilisés et nous avons acheté collectivement dix guides de littérature. Nous les avons partagés avec nos camarades de classe qui ne pouvaient pas les acheter et nous avons tous appris ensemble. Et c'est cette valeur que je veux mettre en avant dans la vie.»

%

La lauréate confie qu'après avoir choisi les Islamic Studies au l'intention d'étudier le droit. «Je vais certainement faire un diplôme en droit (LLB), bien que je veuille encore explorer et décider de l'aspect spécifique que je voudrais prendre professionnellement. L'idée m'est venue lorsque, pendant l'examen d'Islamic Studies, j'ai écrit sur Shirin Ebadi (NdlR, auteure iranienne, avocate, lauréate du prix Nobel de la paix et ancienne juge qui a fondé le Defenders of Human Rights Center en Iran) et sur la manière dont elle a rédigé des lois qui protègent les enfants contre les abus. J'ai réalisé que je pouvais apporter quelque chose à la société grâce à l'éducation.»