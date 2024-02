Congo-Kinshasa: Les agences de l'ONU et leurs partenaires visitent des projets réalisés au Tanganyika

Une délégation constituée des ambassades, des agences et partenaires des Nations Unie et des ONG internationales s'est rendue ce jeudi 8 février dans le territoire de Nyunzu pour visiter des projets de développement réalisés par les agences des Nations Unies et leurs partenaires.

Mais déjà le mercredi 7 février, cette délégation a visité certains projets réalisés par des agences des Nations Unies dans la ville de Kalemie, notamment un site des déplacés internes et une maternité.

Cette maternité a été construite en 2023 par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Elle est située à une dizaine de km de Kalemie sur l'axe Kabimba au niveau de la localité Tabac Congo dans la zone de santé de Nyemba.

L'UNFPA a doté à cette maternité des médicaments, des lits et de toute la literie pour permettre aux femmes d'accoucher dans des bonnes conditions et réduire le taux de mortalité.

Le Fond des Nations Unies pour la population a aussi pris en charge les frais d'accouchements pour les femmes pendant 6 mois et qu'actuellement cette structure sanitaire est gérée par l'Etat congolais.

A ce jour, le centre de santé Tabac Congo où se trouve cette maternité est devenu un centre de santé référence avec des médecins.

Après la visite de l'hôpital, les membres de cette délégation se sont rendus au site des déplacés internes Eliya situé à 15 km de Kalemie et ont visité les activités de réinsertion socio-économique que le HCR et l'OIM ont mis en place au bénéfice des personnes déplacées.

Des hommes et des femmes y apprennent la pâtisserie, la coupe et couture, la menuiserie et d'autres métiers.