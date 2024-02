Madagascar: Restauration des paysages et forêts - Le projet Tefiala en action dans la région Haute Matsiatra

Dans une démarche ambitieuse visant à restaurer les paysages et les forêts dégradés à grande échelle, le projet Tefiala se déploie dans le Sud de Madagascar. Une descente sur terrain a été faite, le mois dernier, pour identifier les compétences locales.

Ce projet novateur ne se limite pas à la simple conservation de la biodiversité, mais s'étend également à la restauration et au développement durable des sous-bassins versants de la région. Constitué de quatre composantes stratégiques, le projet Tefiala vise à créer un environnement propice à l'intégration de la Restauration des Paysages et des Forêts (RPF) ainsi qu'à la conservation de la biodiversité. Sa mise en oeuvre à grande échelle s'appuie sur les priorités de la RPF, avec un investissement accru dans ce domaine. En outre, le suivi, l'évaluation et la gestion des connaissances sont des aspects cruciaux pour assurer l'efficacité et la durabilité du projet. Au cours du mois de janvier, l'équipe du projet Tefiala dans la région Haute Matsiatra a réalisé une descente sur le terrain, se concentrant sur deux paysages d'intervention situés dans les communes rurales d'Ampatsy Ampangabe (district de Lalangina) et d'Andranomiditra, Ihazoara, Vohitrafeno et Vinanitelo (district de Vohitabo).

Les objectifs de cette descente étaient multiples. Tout d'abord, il s'agissait d'évaluer les compétences des formateurs locaux impliqués dans les activités de vulgarisation. En identifiant les compétences disponibles, l'équipe peut ajuster les contenus de formation pour les rendre pertinents et adaptés au public cible, tout en améliorant la qualité des interventions de vulgarisation.

%

Partenariats

De plus, la descente sur le terrain avait pour but d'identifier les principaux acteurs du système de production de semences. Cette démarche vise à établir des partenariats solides et à approfondir la compréhension du marché local. L'élaboration de critères de sélection pour les chaînes de valeur prioritaires permettra de garantir un avantage concurrentiel durable et un meilleur retour sur investissement. Parallèlement, l'inventaire des acteurs clés tout au long de la chaîne de valeur contribuera à une approche holistique et inclusive. Il convient de souligner que le projet Tefiala s'étendra sur cinq ans, de 2023 à 2028, et couvrira les régions de Matsiatra Ambony, Bas Mangoky et Atsimo Andrefana. Avec un objectif de 31 282 bénéficiaires directs, dont la moitié sont des femmes, le projet touchera un vaste réseau de plus de 500 organisations. Bref, Tefiala incarne un engagement profond envers la restauration des écosystèmes fragiles du Sud de Madagascar. En combinant expertise technique, collaboration communautaire et partenariats stratégiques, il ouvre la voie à une gestion environnementale durable et à la préservation de la richesse naturelle de la région.