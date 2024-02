Madagascar: Tuerie du 7 février - Andry Rajoelina lance un appel au pardon à ses partisans

Les partisans de la Révolution orange de 2009 se sont donné rendez-vous devant le Palais d'Ambohitsorohitra, hier, pour commémorer cet évènement tragique.

On pardonne mais on n'oublie pas. 7 février 2009-7 février 2024. Le 15e anniversaire de la tuerie d'Ambohitsorohitra a été célébré hier. Comme chaque année, une cérémonie commémorative a été organisée devant la stèle des martyrs qui se trouve devant le Palais d'Etat d'Ambohitsorohitra. Comme à l'accoutumée, le 7 février constitue une occasion pour les partisans de la Révolution Orange de 2009 de se retrouver et de démontrer leur cohésion et leur union. Tous vêtus de blanc pour honorer la mémoire des victimes. Toutes les grandes figures du « Tolona », en l'occurrence Alain Ramaroson, Etienne Andriamahefarisoa, Naivo Raholdina, Roindefo Monja, plusieurs parlementaires MAPAR, ainsi que les proches des victimes regroupés au sein de l'Association des victimes du 7 février, ont été aperçus à Ambohitsorohitra, hier. Comme ce fut le cas durant ces 15 dernières années, le président Andry Rajoelina a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle où sont écrits les noms des victimes. 28 morts et plus de 200 blessés. Tel a été le bilan de cet évènement tragique. 15 ans après les faits, Andry Rajoelina appelle ses partisans à promouvoir le pardon. En effet, le clan Volomboasary se concentre désormais sur la lutte contre la pauvreté.

Recours à la violence

Le président de la République a toutefois déclaré que le sang des compatriotes ayant perdu la vie durant cette tuerie ne sera pas vain. Et lui d'ajouter au passage qu'il ne doit plus y avoir de tuerie de ce genre à Madagascar. « S'il y a une chose qui ne devrait plus se reproduire dans ce pays, c'est l'usage des armes pour tuer les compatriotes qui ne partagent pas les mêmes avis que soi », a-t-il soutenu. Il, c'est le président Andry Rajoelina qui se dit être contre le recours à la violence quelle que soit la forme. Le chef de l'Etat s'est ensuite adressé aux proches des victimes du 7 février, ainsi qu'à ses partisans pour les encourager à s'entraider et à soutenir les actions au développement menées actuellement pour atteindre le véritable changement au pays. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi profité de cette occasion pour interpeller les autorités actuellement en place, aussi bien les élus que ceux qui ont été nommés à un poste à responsabilités, par rapport à l'importance du « Tolona ». Il a notamment incité ces derniers à prioriser l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Pour conclure son intervention, Andry Rajoelina a appelé ses partisans à rester unis et à dire non aux manoeuvres visant à provoquer la division au sein des partisans de la lutte populaire de 2009.