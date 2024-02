Madagascar: Formation en pisciculture - Un engouement manifeste à Imorona, région Analanjirofo

À Imorona, dans le district de Mananara Avaratra, la récente formation sur la pisciculture a suscité un vif intérêt parmi les agriculteurs locaux. Organisée par la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue, cette session a rassemblé 74 participants, auxquels s'ajoutent des figures importantes telles que le chef de district, le chef de cantonnement, le maire d'Imorona et d'autres autorités locales.

La présence massive des paysans à cette formation témoigne de leur volonté de diversifier leurs sources de revenus et de s'engager dans des activités économiques prometteuses. Conscients des potentialités offertes par la pisciculture, les bénéficiaires ont exprimé leur désir de voir la formation se poursuivre, afin d'améliorer leurs pratiques et d'optimiser leur rentabilité. La pisciculture représente ainsi une opportunité tangible pour les communautés locales de dynamiser leur économie et d'assurer leur sécurité alimentaire.

Dans une région où les ressources naturelles jouent un rôle crucial, l'initiative de la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue revêt une grande importance pour le développement durable et la prospérité des habitants d'Imorona et de ses environs.