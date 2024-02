Madagascar: Météo - Probable formation de cyclogenèse la semaine prochaine

Les conditions seront plus favorables aux activités cycloniques la semaine prochaine pour la période entre le 06 et le 12 février, selon le bulletin de la Direction générale de la météorologie publié hier.

Pour cette journée, le type de temps estival prédominera sur l'ensemble du pays. Pour demain, l'atmosphère deviendra sèche sur la partie Sud-Ouest du pays. Il restera favorable aux averses orageuses ailleurs. La DGM a également émis un bulletin de vigilance forte pluies depuis hier et jusqu'à demain. Pour les prochaines 24 heures, les précipitations seront comprises entre 40 et 90 mm pour Atsimo-Atsinanana, Fitovinany, Vatovavy et SAVA. Un avis de vigilance jaune (avis de menace) a été émis pour Vatovavy , Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Un avis de vigilance vert (avis d'avertissement) pour Analamanga, Atsinanana, Sofia et les districts de Mahajanga I-II, Marovoay, Mitsinjo, Soalala, Besalampy, Maintirano et Antsalova. La DGM a fait appel à la prudence et invite les habitants concernés par ces avis à suivre les consignes émises par les autorités locales.

Préparatifs

La règle d'or pour passer un bon cyclone, c'est de s'y préparer en avance. Toutes les alertes fournies par les différents dispositifs d'alerte sont centralisées au sein du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) . Elles permettent d'éviter les pertes humaines et de réduire l'impact matériel et économique des catastrophes. Pour être efficaces, les systèmes d'alerte précoce doivent impliquer activement les communautés exposées, faciliter la formation du public et le sensibiliser, diffuser efficacement les messages et les avertissements et veiller à entretenir un état de préparation constant.

Le BNGRC collabore étroitement avec la DGM pour les prévisions météorologiques. Des vivres sont déjà prépositionnés dans les régions qui pourront être impactées par les cyclones. Les antennes du BNGRC ont déjà identifié les sites d'hébergement communautaires lorsque le besoin se présente.