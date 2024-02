Madagascar: Direction de la sécurité routière - 89% des accidents liés à l'imprudence des conducteurs

La sécurité routière demeure une préoccupation majeure, avec une série noire d'accidents constatée à travers les différentes régions et routes nationales, y compris dans la capitale.

Selon les données fournies par la Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR), une statistique alarmante émerge : 89% des accidents survenus dans le pays sont imputables à l'imprudence des conducteurs. Contrairement aux accidents d'origine purement météorologique ou technique, les causes humaines prédominent, notamment l'alcoolémie, l'excès de vitesse, la somnolence, l'inattention et la prise de stupéfiants. Ces comportements à risque contribuent largement à la recrudescence des accidents sur les routes. Face à cette réalité préoccupante, le Centre de Sécurité Routière a pris des mesures proactives.

Le lieutenant colonel Rakotomampianina Rija Alberto et le lieutenant colonel Kotomanjarisoa, en collaboration avec des responsables de l'Agence Technique des Transports Terrestres (ATT) et le Collectif des Présidents des Coopératives des Transporteurs de Voyageurs (CPCTRV), ont organisé une formation et une sensibilisation ciblant les conducteurs de taxi-brousse et les usagers de deux-roues. L'objectif de cette formation est clair : doter les conducteurs de connaissances approfondies et encourager des débats constructifs. La DGSR vise à conscientiser les chauffeurs sur la conduite responsable, les transformant ainsi en ambassadeurs de la sécurité routière et modèles pour les autres usagers de la route.

%

Cette initiative s'étendra à différents secteurs du pays pour maximiser son impact. Souvent, les conducteurs utilisent la panne technique comme excuse pour échapper à leurs responsabilités lors d'un accident. Pour contrer cela, la DGSR a pris des mesures strictes et a intensifié les efforts de sensibilisation pour assurer le respect des règles de sécurité routière. Dans le cadre de cette initiative, 400 usagers de deux-roues ont bénéficié d'une formation spécifique incluant des connaissances approfondies sur la conduite responsable et l'utilisation des équipements adéquats.

Des casques homologués ont été distribués, soulignant l'importance cruciale de la protection individuelle. La DGSR, en éduquant les usagers de la route sur le respect des codes de conduite, aspire à réduire significativement le nombre d'accidents tout en luttant contre la corruption. Cette initiative proactive constitue un pas significatif vers des routes plus sûres, encourageant la responsabilité individuelle et collective pour une circulation plus sécurisée.