Madagascar: Législatives à Toliary - Des candidats potentiels se profilent à l'horizon

Alors que la date des prochaines législatives n'est pas encore connue officiellement, les pressentis candidats semblent se dessiner à tel point que les débats et les supputations de tout bord font place depuis belle lurette dans la cité du Soleil.

Ceci se traduit à travers leurs apparitions publiques et notamment les sondages publiés sur leurs pages Facebook suivies par de nombreux internautes. En effet, si le jeune Rinho Soafilira et le colonel Jules Rabe ne cachent plus leurs intentions de se présenter à ce scrutin, d'autres candidats potentiels ne se sont pas encore exprimés à ce sujet. Leurs proches et partisans indiquent que leurs déclarations de candidature sont imminentes et seront révélées au grand jour d'ici peu.

En clair, dans cet enjeu politique, certains candidats de poids sont à l'affût mais leurs décisions sont conditionnées par la publication de la date et le déclenchement du processus électoral, à l'image de Alain Désiré Rasambany, SGN du parti HVM qui lie sa candidature à plusieurs conditions : « En tant que politicien, je n'écarte pas un mandat électif et surtout pour représenter dignement ma région d'origine à l'hémicycle, mais tout dépend d'abord de plusieurs paramètres car pour le moment, le gouvernement et la CENI ne sont ni précis ni pressés sur la tenue de cette élection », a-t-il précisé.

D'autres prétendants à ce scrutin quant à eux estiment que quoi qu'il en soit, l'existence de leurs bases et comité de soutien dans les 41 fokontany de la ville les rassurent, à l'instar de Tinoka Roberto dit Toto, ancien ministre et actuellement Consul Général de Madagascar à La Réunion et non des moindres secrétaire nationale (SN) du parti TGV qui selon ses proches va tenter de briguer à nouveau le poste de député, un titre qu'il a déjà occupé auparavant en tant que député de Sakaraha, mais auréolé de sa forte implication dans la victoire d'Andry Rajoelina dans le district de Toliara 1 lors de la dernière présidentielle.

Ainsi, selon toujours ses alliés, il pourrait sûrement être le candidat « naturel » du TGV dans la circonscription électorale de Toliara 1, en conséquence, il va de nouveau mobiliser ses troupes, mais cette fois-ci en sa propre faveur, estime toujours ses compères. Une situation qui est aussi valable pour l'ancien ministre et député de Toliara 1, Jean de Dieu Maharante dit « Bevata » qui est en ce moment très sollicité par ses fidèles et les membres de l'association qu'il a fondée, le « Mazavaloha », pour être leur candidat lors de ce scrutin. De plus, selon ses proches, être membre de l'Union Pro Andry Rajoelina ou UPAR dans cette localité est probablement un atout pour ce politicien pour reconquérir cette place de député qu'il avait occupée sous les couleurs du MAPAR dans le temps.

Redorer son blason

Contre toute attente, Siteny Randrianasoloniaiko, candidat malheureux de la dernière présidentielle peut aussi tirer son épingle du jeu dans cette course vers Tsimbazaza, estiment les analystes. En effet, si ce fin politicien veut être le chef de l'opposition, il doit impérativement franchir cette étape pour parvenir à cet objectif, d'autant qu'il n'a jamais perdu dans les élections de proximité. La preuve, il en est à son second mandat en tant que député de Toliara 1.

Le fait qu'il a perdu dans son fief lors des élections du 16 novembre dernier ne signifie absolument pas qu'il va perdre ce nouveau challenge, souligne un de ces assistants parlementaires. « D'ailleurs, ce sera une occasion pour lui de redorer son blason après son échec et de prouver aux yeux du monde que cette élection présidentielle n'est pas exempt de tout reproche », a-t-il mentionné. En effet, l'association « Toliara Miranga » dont il est le président-fondateur se dit prête à épauler leur candidat lors de ce scrutin.

Toujours dans cette logique électorale, d'autres candidats seront également dans les starting-blocks si les élections ont lieu cette année. C'est le cas de Roméo Ratsimbazafy qui n'a pas dit son dernier mot après avoir essuyé une courte défaite lors des précédentes législatives à Toliara. Il compte toujours sur ses nombreux partisans éparpillés dans plusieurs quartiers de la ville.

Il en est de même pour Fabiola Stecy qui sera probablement - pour le moment - l'unique femme qui pourrait se porter candidate à cette élection, a affirmé une de ses collaboratrices. « Elle est plus que jamais déterminée à se battre contre ses adversaires qui sont tous des hommes. Malgré tout, elle mise surtout sur le soutien indéfectible de nombreuses associations féminines, en tant qu'adhérente et active au sein de ces groupements », a-t-elle conclu.