Madagascar: Natation / Mondiaux - Jonathan et Tendry, prêts à en découdre

Les yeux du monde de la natation se tourneront vers Doha alors que les Championnats du monde 2024 s'apprêtent à accueillir les meilleurs nageurs de la planète.

Parmi eux, deux athlètes malgaches, en l'occurrence Jonathan Harivony Raharvel et Idealy Tendrinavalona représentent fièrement la Grande Île. Ces Mondiaux, qui se dérouleront du 11 au 18 février, offriront une plateforme internationale de premier plan aux nageurs, et serviront également de préparation cruciale pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Jonathan Harivony Raharvel, qui a été formé au centre de haut niveau de Thaïlande durant la saison 2022-2023, participera aux épreuves de 50m et 100m brasse. De son côté, Idealy Tendrinavalona, actuellement boursière du même centre, concourra dans les épreuves de 50m et 100m dos. Leur participation débutera le 12 février, avec Jonathan dans l'épreuve du 100m brasse, suivi par Tendry dans le 100m dos. Jonathan plongera à nouveau dans la compétition le 13 février pour les 50 m brasse, tandis que Tendry prendra part au 50m dos le 14 février.

La délégation malgache, composée de Jonathan et de l'entraîneur Tovoniaina Emilien, a pris son envol hier, tandis que Tendry rejoindra directement l'équipe à Doha. Le chef de la délégation, Gabriel Ramanantsoa, pour sa part, va quitter le pays ce jour. Avant leur départ, le président de Madagascar Aquatics, Mick Roland Raveloson, a exprimé son soutien et sa solidarité envers les athlètes, leur offrant sa bénédiction pour la compétition à venir. Jonathan, plein de détermination, a exprimé sa préparation et ses objectifs avant son départ : « Je suis prêt à défendre les couleurs de Madagascar avec détermination. J'ai travaillé dur pour cette compétition, et mon objectif est de me qualifier pour la demi-finale, voire la finale. Ces Championnats du monde sont également une étape cruciale pour décrocher une place aux Jeux olympiques, et je compte bien saisir cette opportunité ».