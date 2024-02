Madagascar: Commerce et distribution - Grand retour des boissons Coca-cola sur le marché malgache

Depuis la fin de la coopération avec la Star, le groupe Habibo a été la première société à se prononcer pour la reprise de la coopération pour la distribution des produits Coca-cola.

Les amateurs de coca-cola peuvent maintenant se réjouir puisque cette boisson sera de nouveau disponible en grande quantité sur le marché malgache. Le groupe Habibo devient en effet l'embouteilleur officiel exclusif de Coca-cola à Madagascar.

Marque forte et innovation

C'est la firme The Coca-cola Company elle-même qui l'a annoncé, hier dans un communiqué. « Fidèle à sa stratégie de se focaliser sur l'élaboration de marques fortes et l'innovation, tout en confiant à ses partenaires embouteilleurs la gestion opérationnelle des marchés, Coca-cola s'est toujours distingué comme une marque globale travaillant en étroite collaboration avec des embouteilleurs indépendants », indique Coca-cola dans ce communiqué. La compagnie d'ajouter : « Chaque relation que nous entretenons avec nos embouteilleurs est spécialement conçue pour s'adapter aux particularités de chaque marché où nous opérons ».

Dans le cas particulier de Madagascar, justement, l'objectif de Coca-cola « a constamment été de pousser son organisation vers des sommets de performance et de croissance pérenne ». C'est dans cette optique que Coca-cola a pris la décision de renforcer son partenariat avec le groupe Habibo. Ce sera dorénavant Habibo Beverages, une filiale du groupe Habibo qui prendra en charge, la production, la distribution et la commercialisation de l'ensemble des produits de la marque Coca-cola dans tout Madagascar. Depuis le 1er février, les marques Coca-cola, Fanta et Sprite des formats 350 cl et 1,5 l sont fabriquées localement.

Irréprochable

Pour sa part, Habibo Beverages rassure les consommateurs en annonçant qu'il fournira un service client irréprochable, tout en se concentrant sur l'implémentation d'une stratégie orientée marché et l'exécution efficace de projets à l'échelle nationale. « Ce partenariat à Madagascar est un témoignage de notre volonté continue d'investir et de créer des emplois localement, affirmant ainsi notre engagement soutenu envers le développement économique et social de chaque communauté au sein de l'île », conclut The Coca-Cola Company, dans son communiqué. En tout cas, la distribution des produits de The Coca-cola Company est entre de bonnes mains quand on sait que le groupe Habibo figure parmi les leaders dans les secteurs de l'alimentation et de la boisson.

On peut citer, entre autres, les produits distribués par l'entreprise : le lait Candia, le jus de fruit de la marque Le Fruit. Le groupe est également dans la grande distribution depuis qu'il a repris les grands magasins Shoprite devenus Super U grâce au partenariat avec ce grand opérateur français de la grande distribution. D'ailleurs, depuis hier, les rayons des magasins U ont commencé à proposer les boissons Coca-Cola. Pour le grand bonheur des amateurs de ces boissons mondialement connues de la multinationale américaine.