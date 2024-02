Madagascar: Showcase - Rajery trio à Toliara

Prince de la valiha, il l'est. Tantôt sur les routes, tantôt sur la scène, il ne s'arrête jamais et ce week-end, Rajery donne rendez-vous à ses inconditionnels, à Toliara.

Le vendredi au Vakok'Art et le samedi au Patapata Bar à Ifaty Mangily. Ce sera donc Rajery trio qui sera face à son public. Un trio qu'il forme avec Jery à la guitare et Tojo aux percussions. Un projet à part entière entre deux générations de musiciens qui se partagent la même passion. Le style ? Un combo de valiha, de percussion et de guitare, sans omettre le son de la kora en temps voulu. Le répertoire se fera avec des compositions de Rajery, à l'instar de « Tsy misy tsy diso » prônant toujours la fraternité, l'unité... des valeurs que les artistes aussi engagés que Rajery tiennent à véhiculer.

Actuellement en résidence musicale au Vakok'Art de l'Alliance française de Toliara, Rajery et ses complices de scène livrent un moment musical d'exception. En effet, Rajery - musicien itinérant - est un habitué de grands festivals et un familier des scènes internationales, à tel point qu'il se fait rare sur la scène malgache. Avec un agenda aussi chargé que le sien, ses concerts et spectacles sont des opportunités à saisir.

Pour rappel, Rajery est le précurseur du festival de musiques vivantes Angaredona. Outre sa carrière en solo sur le plan international, il forme également un trio de choc 3MA avec le Marocain Driss El Maloumi et le malien Ballaké Sissoko. S'il s'est fait connaître en tant que virtuose de la valiha, Rajery est aussi auteur et compositeur, maîtrisant d'autres instruments à corde dont la kora, un luth typiquement africain. Pour les mélomanes et les amateurs de musiques du monde, cette fin de semaine est une occasion rêvée pour voir le maître à l'oeuvre.